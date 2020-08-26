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: Müstehcen fotoğraflar paylaşan hesabının kullanıcısından açıklama! Sosyal medyanın gündemine oturmuştu

kullanıcı ismiyle açılan hesaptan yapılan paylaşımlar dün sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bebeğiyle uygunsuz fotoğraflar ve mesajlar paylaşan hesap ile ilgili yapılan çalışma sonucu fotoğraflardaki kadının yurt dışında yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hesabın sahibinin ise Yunus E. İsminde biri olduğu ve Gaziantep’te yaşadığı ortaya çıktı. Gelen tepkilerin ardından gözaltına alınan Yunus E.’nin ifadesi ortaya çıktı. İşte haberinin ayrıntıları…

DHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 12:19 Son Güncelleme: 26.8.2020 12:26 ABONE OL
Son Dakika: Müstehcen fotoğraflar paylaşan Elif Sarı hesabının kullanıcısından açıklama! Sosyal medyanın gündemine oturmuştu

Sosyal medyanın gündemine oturan hesabının sahibi ile ilgili haberi! Sosyal medyada 'Elif Sarı' ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebeği olan kadının müstehcen fotoğraf ve mesajları paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, fark ettikleri paylaşımların ardından yetkililere hesabın kapatılması ve kadının tutuklanması yönünde çağrıda bulundu.

GAZİANTEP'TE OLDUĞU BELİRLENDİ

Sosyal medyada tepkilere yol açan olayın ardından İçişleri Bakanlığı'nca kullanıcının bulunması için çalışma başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı araştırmada, fotoğraftaki kadın ve çocuğun yurt dışında olduğunu, Türkiye ile bağlantısının bulunmadığını saptadı. Araştırmada ayrıca 'Elif Sarı' ismiyle yayımlanan paylaşımın, Yunus E. tarafından yapıldığı ve şüphelinin Gaziantep'te olduğu belirlendi.

Son Dakika: Müstehcen fotoğraflar paylaşan Elif Sarı hesabının kullanıcısından açıklama! Sosyal medyanın gündemine oturmuştu

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus E.'yi tespit ettiği adresinde gözaltına aldı. Fabrikada çalıştığı öğrenilen Yunus E.'nin adresinde arama yapan ekipler, bilgisayar ve çeşitli dijital materyallere incelemek üzere el koydu.

Son Dakika: Müstehcen fotoğraflar paylaşan Elif Sarı hesabının kullanıcısından açıklama! Sosyal medyanın gündemine oturmuştu

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Yunus E.'nin, pişman olduğunu, kadın ve bebeğinin fotoğraflarını internetten bulduktan sonra sahte isimle hesap açtığını söylediği öğrenildi.

Son Dakika: Müstehcen fotoğraflar paylaşan Elif Sarı hesabının kullanıcısından açıklama! Sosyal medyanın gündemine oturmuştu

Sorgusu tamamlanan Yunus E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yunus E., getirilişi sırasında adliye çevresinde bekleyen yakınlarına "Dua edin" diye seslendi. Yunus E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise "Bir cahillik ettim. Çok pişmanım" dedi.

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Son Dakika: Müstehcen fotoğraflar paylaşan Elif Sarı hesabının kullanıcısından açıklama! Sosyal medyanın gündemine oturmuştu
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