Tente demiri ok gibi saplandı 3 yolcu mucize eseri kurtuldu

Bursa'da yol kenarına park eden TIR'ı geçmek isteyen yolcu otobüsü, bir iş yerinin tentesine çarptı. Tentenin yaklaşık 3 metrelik demiri camı kırarak otobüsün içine girdi. Otobüsteki 3 kadın yolcu ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre Osmangazi ilçesinde halk otobüsü sürücüsü Tahir G., yol kenarında park halindeki TIR'ı görünce sollamak için sol şeride geçti. Bu sırada bir işyerinin açık olan tentesinin demiri seyir halindeki otobüsün camını kırarak içeri girdi. Şans eseri 3 kadın yolcuya bir şey olmazken, otobüste büyük korku yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle şaşkına dönen sürücü Tahir G. hemen otobüsü durdurdu. Ortaya çıkan manzara şaşkınlık yaşattı. O anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Otobüsün tenteye çarpmasının hemen ardından 3 metrelik demirin camı kırdığı ve otobüste oturan 3 kadının arasından geçtiği anlar saniye saniye kaydedildi.