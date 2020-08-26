Tütsülü Rozbif tarifi: Masterchef Tütsülü Rozbif nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2020 maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı yarışmada, MasterChef adaylarından bugün Tütsülü Rozbif yapmaları istendi. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık yarışı için rekabet ederken en lezzetli yemeği hazırlayan jüriden geçer not alıyor. Bu bağlamda televizyonda yapılışını izleyen seyirciler Tütsülü Rozbif nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusunu yoğun şekilde merak etmeye başladı. İşte Masterchef Tütsülü Rozbif tarifi
Geleneksel İngiliz yemeği olan Tütsülü Rozbif tarifi ve yapılışı şu şekilde,
Karabiberi iri taneler kalacak şekilde havanda dövün. Kekik veya biberiye yapraklarını dallarından ayırıp bıçak darbeleriyle küçültün. (Sadece karabiber de kullanabilirsiniz) Bu baharat karışımına Tuz ekleyin ve düz ve geniş bir tabağa alın.
Bütün olarak aldığımız bonfileye bu karışımın tamamını bulayın.
Döküm veya teflon tavayı iyice ısıtıp zeytinyağını koyalım. Eti pişirirken çok fazla duman çıkıyor, yanıyor diye endişelenmeyin yüksek ateşte pişmesi gerekiyor. Etimizin dış çevresini eşit şekilde pişirelim (Mühürleyelim). Alüminyum folyonun üzerine yağlı kağıt serip etimizi Boşluk kalmayacak şekilde sıkıca saralım. 250 derecelik Fırında 20 dk. pişirelim. Biraz sıcağı geçtikten sonra Hiç açmadan buzdolabına 1 gece dinlenmeye bırakalım. Ertesi gün derin dondurucuya alıp yarı donmuş bir hal alınca çıkarıp incecik dilimleyelim. Sandviçlerin içinde ya da meze olarak tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun.
Dana Bonfile
Tane karabiber
Tuz
Taze kekik ya da biberiye
3 yemek kaşığı Zeytinyağı
Japon ekmeği kırıntısı yerine galeta unu ya da kurutulmuş beyaz ekmek içi kırıntısı kullanılabilir. Ekmek kırıntısı kullanmadan da baharat karışımıyla rozbif hazırlanabilir.