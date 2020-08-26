Tütsülü Rozbif tarifi: Masterchef Tütsülü Rozbif nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2020 maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı yarışmada, MasterChef adaylarından bugün Tütsülü Rozbif yapmaları istendi. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık yarışı için rekabet ederken en lezzetli yemeği hazırlayan jüriden geçer not alıyor. Bu bağlamda televizyonda yapılışını izleyen seyirciler Tütsülü Rozbif nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusunu yoğun şekilde merak etmeye başladı. İşte Masterchef Tütsülü Rozbif tarifi

TÜTSÜLÜ ROZBİF NASIL YAPILIR? TÜTSÜLÜ ROZBİF TARİFİ

Geleneksel İngiliz yemeği olan Tütsülü Rozbif tarifi ve yapılışı şu şekilde,