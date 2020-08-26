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tarifi: nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tv8 ekranlarının lezzet yarışması Masterchef yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yayınlanan son bölümde Mehmet Şef’in yarışmacılardan özel olarak istediği tarifi ve malzemeleri merak edildi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, bireysel dokunulmazlık oyununda yaptıkları geleneksel yemekler güne damga vurmaya devam ediyor. İngiliz mutfağına özgü olan yapımı ve malzemeleriyle merak edilen nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sizlerle…

Giriş Tarihi: 27.8.2020 00:24 ABONE OL
Tütsülü Rozbif tarifi: Masterchef Tütsülü Rozbif nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2020 maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı yarışmada, MasterChef adaylarından bugün yapmaları istendi. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık yarışı için rekabet ederken en lezzetli yemeği hazırlayan jüriden geçer not alıyor. Bu bağlamda televizyonda yapılışını izleyen seyirciler , malzemeleri nelerdir? sorusunu yoğun şekilde merak etmeye başladı. İşte tarifi

TÜTSÜLÜ ROZBİF NASIL YAPILIR? TÜTSÜLÜ ROZBİF TARİFİ

Geleneksel İngiliz yemeği olan ve yapılışı şu şekilde,

Tütsülü Rozbif tarifi: Masterchef Tütsülü Rozbif nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TÜTSÜLÜ ROZBİF TARİFİ NASIL YAPILIR?

Karabiberi iri taneler kalacak şekilde havanda dövün. Kekik veya biberiye yapraklarını dallarından ayırıp bıçak darbeleriyle küçültün. (Sadece karabiber de kullanabilirsiniz) Bu baharat karışımına Tuz ekleyin ve düz ve geniş bir tabağa alın.

Bütün olarak aldığımız bonfileye bu karışımın tamamını bulayın.

Döküm veya teflon tavayı iyice ısıtıp zeytinyağını koyalım. Eti pişirirken çok fazla duman çıkıyor, yanıyor diye endişelenmeyin yüksek ateşte pişmesi gerekiyor. Etimizin dış çevresini eşit şekilde pişirelim (Mühürleyelim). Alüminyum folyonun üzerine yağlı kağıt serip etimizi Boşluk kalmayacak şekilde sıkıca saralım. 250 derecelik Fırında 20 dk. pişirelim. Biraz sıcağı geçtikten sonra Hiç açmadan buzdolabına 1 gece dinlenmeye bırakalım. Ertesi gün derin dondurucuya alıp yarı donmuş bir hal alınca çıkarıp incecik dilimleyelim. Sandviçlerin içinde ya da meze olarak tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Tütsülü Rozbif tarifi: Masterchef Tütsülü Rozbif nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

ROZBİF TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Dana Bonfile

Tane karabiber

Tuz

Taze kekik ya da biberiye

3 yemek kaşığı Zeytinyağı

PÜF NOKTASI

Japon ekmeği kırıntısı yerine galeta unu ya da kurutulmuş beyaz ekmek içi kırıntısı kullanılabilir. Ekmek kırıntısı kullanmadan da baharat karışımıyla rozbif hazırlanabilir.

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Tütsülü Rozbif tarifi: Masterchef Tütsülü Rozbif nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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