Üvey kızını kaynar suyla yaktığı iddia edilen kadın için istenen ceza belli oldu

Ümraniye'de 21 Ocak tarihinde evlerine misafirliğe gelen I.T.'nin (14) üstüne kaynar su dökerek yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan üvey anne Yasemin T. (29) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur çocuk I.T.'nin ifadesine yer verildi. I.T.'nin ifadesinde şüpheli Yasemin T. ile babasının evli olduğunu, Ümraniye'de bulunan babasını ziyarete gittiğini, olay günü üvey annesi olan şüphelinin kendisini mutfağa çağırdığını ve bulaşıkları makineye dizmesini istediğini söylediği anlatıldı.