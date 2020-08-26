Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 26 Ağustos 2020 Çarşamba- Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 26 Ağustos 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ego sürekli 'ben' diyeni ezer" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Biyolojik devrimin başladığı iddialarını daha yüksek sesle duyacağız. Merkür-Mars kontağı, Fransa ve Almanya gibi ülkeler için zorlayıcı günlerin haberciliğini yapacak.
Koç: Yorgunluğunun sebebi bambaşka olabilir. Seninle uzun zamandır iletişime girmek isteyen birinden mesaj alabilirsin.
Boğa: Kardeşinin yeni girdiği iş hoşuna gitmeyebilir. Maddi anlamda güçlü olmasan da önemli harcamaların arifesinde olabilirsin.
İkizler: Maddi anlamda üst kademeye çıkmak için kendine alternatif iş kolları bakabilirsin. Bir akraban sağlık sorunu yaşayabilir.
Yengeç: İletişim konusunda yetenekli olduğun bir gündesin. Bugün tanışacağın birisi sende bambaşka hisler uyandırabilir.
Aslan: Yatırım yapmak için oldukça araştırma yaptığın bir gündesin. Paranı değerlendirmek için en doğru zamanı kolluyorsun.
Başak: Aile içinde çıkabilecek çatışmalar seni epey üzebilir. Yakın bir arkadaşının evlilik durumu seni de strese sokabilir.
Terazi: Teknolojik işlerde yetkinliğinin arttığını hissediyorsun. İlişkisi olan biriysen, sevdiğin kişinin ilgisizliği seni düşündürebilir.
Akrep: Her zamankinden daha sahiplenici olduğun bir gündesin. Hoşlandığın kişinin hayatına dair önemli şeyleri öğrenebilirsin.
Yay: İşlerinin yoğunluğu artsa da mücadelene son vermiyorsun. Maddi kazancını artırmak adına yatırım yapmak isteyebilirsin.
Oğlak: Yakın bir dostunun yaşadığı sağlık sorunu seni üzüyor. Sağlık konusunda problemin varsa, uzman görüşüne ihtiyacın var.
Kova: Ailenle önemli konuları masaya yatırabilirsin. Telefonunda yaşayacağın bir sorun günün tamamını etkiliyor.
Balık: Evindeki düzeni değiştirmek istiyorsun. Bunun için doğru zamanı ayarlamaya çalışırken başka bir durum ortaya çıkabilir.
Donald Trump ABD gündeminde ne gibi etkiler bırakacak? Herkesin özel bir doğum haritası vardır. Ancak 14 Haziran 1946'da New York'ta doğan ABD Başkanı Donald Trump'ın haritası biraz farklı. Gökyüzü hareketleri, Donald Trump'ın yanı sıra eşi Melania Trump'ın da gündeme geleceğinin üzerinde duruyor.
MİMİKLERİNİ KULLANIYOR
2016'da Trump'ın başkan seçildiği dönemde hareketli günlerin bizleri beklediğini kaleme almıştım. Gelin ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump seçildiği dönemde neler yapmış beraber görelim... Trump'ın haritasında Mars ile yükseleni kavuşum yapıyor. Düşüncelerini beden dili ve mimikleriyle de ifade etmek konusunda başarılı olmasını, dünyaya bu kavuşum gerçekleşirken gelmiş olması açıklıyor. Bu durum da onun başka sektörlerde bile mimikleri yüzünden mizah konusu olacağını işaret etmişti. Mars'ın yükseleni ile olan birlikteliği güçlü, cesur ve baskın kişiliğine de vurgu yaparken, sahip olduğu gücü bulunduğu her ortamda göstermek isteyen bir tarafını da ortaya koyuyor. Yani egosunun öne çıktığını haritası bizzat belirtiyor. Trump, eleştiri ve rekabetin olduğu ortamda çabuk yükselen bir egoya sahip. Gökkube, 'Böylesine atılgan ve iddialı bir harita için politikacı olmaktan daha uygun bir meslek olamazdı' diyor. Donald Trump'ın kendisine ve söylediklerine neden bu kadar şaşırıyoruz? Haritasındaki Güneş- Uranüs kavuşumu, aykırılıklarıyla hayatının her döneminde insanları şaşırttığını gösteriyor. Amerika'da yıllardır süregelen belirli konulardaki düzen ve gelenekler Trump'ın yaptırımları ile önemli süreçleri beraberinde getirdi. Seçildiği dönemde her ne kadar yeni yapılanmalar için sözler vermiş olsa da, son zamanlarda özellikle Çin ile olan gerginlikler Trump'ın limitini ABD halkının gözünde iyice azalttı.
KASIM SEÇİMLERİ
Kişilik olarak net bir yapıda olan Trump, gerek sosyal medyayı kullanış şekli, gerekse politik tavırlarıyla dünya kamuoyunda bambaşka bir başkan imajı çizmişti. Amerikan halkının güvenoyunu yavaş yavaş kaybeden Trump, 3 Kasım'daki seçimlere de farklı bir gözle bakıyor. ABD halkının çoğunluğu Trump'ın döneminin sonlanmasını istiyor. Şu bir gerçek ki Trump'ı destekleyen Amerikalıların da sayısı bir hayli fazla. Ancak rakibi Joe Biden'ın eli bu noktada güçlü… Amerikan seçimleri yaklaşırken her gün sosyal medyadan Trump'ın iddialı açıklamalarına şahit olacağız. Hazır mıyız? Satürn'ü Yay burcunda olan Trump, sert hamlelerle dünyanın gündeminde ilk sıralarda olmaya devam ederken, seçildiği günden itibaren inişli çıkışlı süreçlerden geçeceği belliydi. Dünyayı yılın sonuna kadar nelerin beklediğini göreceğiz.