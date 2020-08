Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 26 Ağustos 2020 Çarşamba- Günlük burç yorumu ve Astroloji

Donald Trump ABD gündeminde ne gibi etkiler bırakacak? Herkesin özel bir doğum haritası vardır. Ancak 14 Haziran 1946'da New York'ta doğan ABD Başkanı Donald Trump'ın haritası biraz farklı. Gökyüzü hareketleri, Donald Trump'ın yanı sıra eşi Melania Trump'ın da gündeme geleceğinin üzerinde duruyor.

MİMİKLERİNİ KULLANIYOR

2016'da Trump'ın başkan seçildiği dönemde hareketli günlerin bizleri beklediğini kaleme almıştım. Gelin ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump seçildiği dönemde neler yapmış beraber görelim... Trump'ın haritasında Mars ile yükseleni kavuşum yapıyor. Düşüncelerini beden dili ve mimikleriyle de ifade etmek konusunda başarılı olmasını, dünyaya bu kavuşum gerçekleşirken gelmiş olması açıklıyor. Bu durum da onun başka sektörlerde bile mimikleri yüzünden mizah konusu olacağını işaret etmişti. Mars'ın yükseleni ile olan birlikteliği güçlü, cesur ve baskın kişiliğine de vurgu yaparken, sahip olduğu gücü bulunduğu her ortamda göstermek isteyen bir tarafını da ortaya koyuyor. Yani egosunun öne çıktığını haritası bizzat belirtiyor. Trump, eleştiri ve rekabetin olduğu ortamda çabuk yükselen bir egoya sahip. Gökkube, 'Böylesine atılgan ve iddialı bir harita için politikacı olmaktan daha uygun bir meslek olamazdı' diyor. Donald Trump'ın kendisine ve söylediklerine neden bu kadar şaşırıyoruz? Haritasındaki Güneş- Uranüs kavuşumu, aykırılıklarıyla hayatının her döneminde insanları şaşırttığını gösteriyor. Amerika'da yıllardır süregelen belirli konulardaki düzen ve gelenekler Trump'ın yaptırımları ile önemli süreçleri beraberinde getirdi. Seçildiği dönemde her ne kadar yeni yapılanmalar için sözler vermiş olsa da, son zamanlarda özellikle Çin ile olan gerginlikler Trump'ın limitini ABD halkının gözünde iyice azalttı.

KASIM SEÇİMLERİ

Kişilik olarak net bir yapıda olan Trump, gerek sosyal medyayı kullanış şekli, gerekse politik tavırlarıyla dünya kamuoyunda bambaşka bir başkan imajı çizmişti. Amerikan halkının güvenoyunu yavaş yavaş kaybeden Trump, 3 Kasım'daki seçimlere de farklı bir gözle bakıyor. ABD halkının çoğunluğu Trump'ın döneminin sonlanmasını istiyor. Şu bir gerçek ki Trump'ı destekleyen Amerikalıların da sayısı bir hayli fazla. Ancak rakibi Joe Biden'ın eli bu noktada güçlü… Amerikan seçimleri yaklaşırken her gün sosyal medyadan Trump'ın iddialı açıklamalarına şahit olacağız. Hazır mıyız? Satürn'ü Yay burcunda olan Trump, sert hamlelerle dünyanın gündeminde ilk sıralarda olmaya devam ederken, seçildiği günden itibaren inişli çıkışlı süreçlerden geçeceği belliydi. Dünyayı yılın sonuna kadar nelerin beklediğini göreceğiz.