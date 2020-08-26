Valfi çekti yolcuları kurtardı

İstanbul'da Avcılar'dan Söğütlüçeşme'ye giden metrobüste dün saat 11.00 sıralarında, Zeytinburnu durağına yaklaşık 100 metre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda aracı sardı. Yangın sonrası araçtaki yolcular panik halinde otobüsten çıktı. Korku dolu anların yaşandığı olayda bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoldan geçen sürücüler de dehşet dolu anlara tanık oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.. Yangında yaralanan ve can kaybı olmazken metrobüs kullanılmaz hale geldi.Otobüsteki yolculardan Emre Keskin'in kapı üzerindeki valfi çekerek tüm kapıları açtığı ve otobüsün tahliyesini sağladığı belirtildi. Keskin, "Ön kapı açılınca 30 kişilik grup öne yığıldı. O sırada birbirlerini itmeye başladılar, sıkışınca hiçbirisi çıkamadı. Bu kez camları yumruklamaya başladılar. O sırada bir kişi kapıyı tekmeleyip duruyordu açılması için, kapının üzerindeki kırmızı valfi çekmesi gerektiğini ne kadar bağırdıysam da duyurmayı başaramadım. En sonunda uzanıp valfi çekmeyi başardım ve kapılar açıldı. Eğer ben o valfi çekmemiş olsaydım, hepimiz ölmüş olacaktık." dedi. Alevler ve yoğun duman nedeniyle yangının gerçekleştiği noktanın hemen üzerinden geçen tramvay hattında da seferler aksadı ayrıca bölgede yoğun trafik oluştu.