Zehir tacirlerine operasyon! Lüks sitede suçüstü yakalandılar

İstanbul'da polislere yakalanmamak için kiraladıkları lüks sitenin dairelerinde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları iddia edilen iki zehir taciri uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerle diğer suç unsurlarının bulunduğu anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Polisi, Tuzla İlçesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapılan iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ali A. ve Okan G. isimli iki şüpheli polisle yakalanmamak için kiralık daireler tuttukları lüks sitede yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli de tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda; bir kilo 60 gram uyuşturucu ham maddesi Metamfetamin, 29.45 gram Skunk maddesi, 2.27 gram Kokain maddesi, 1.67 gram Esrar maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve altı mermi ele geçirildi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerle diğer suç unsurlarının bulunduğu anlar polis kameralarına böyle yansıdı.