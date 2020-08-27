2 yaşındaki çocuk, 2'nci kattan emlakçının üzerine düştü

İlk önce balkona kuruması için bırakılan halının düştüğünü zannettim. Çocuk olduğunu sonra anladım. Hemen toparlanıp, çocuğa baktım iyiydi. İkimizin de çok şükür sağlığı iyi. Normalde o gün oturduğum yere hiç oturmam. Bu tamamen Allah'ın hikmeti.İyi ki orada oturuyordum.