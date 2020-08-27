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4 ile bölünebilme kuralı nedir? 4 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri k1

İlk ve orta öğretim öğrencilerinin müfredatında yer alan bölünebilme kuralları, öğrencilerin en çok keyif aldığı derslerden biridir. 4 ile bölünebilme kuralı oldukça basit ve akılda kalıcı bir yöntemdir. 4 ile bölünebilme kuralı, 2 ile bölünebilme kuralına çok benzer ve kalan bulma yöntemi de öğrencilerin zorlanmadan yapacağı bir işlemdir. 4 ile bölünebilme kuralı nedir sorusunun yanıtını basit bir dille anlattık.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 15:51 Son Güncelleme: 27.8.2020 15:54 ABONE OL
4 ile bölünebilme kuralı nedir? 4 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri k1

4 ile bölünebilme kuralı ispatı ve 4 ile bölünebilme kuralı kalan bulma işlemleri için vereceğimiz örneklerle istediğiniz her sayı için rahatça işlem yapabileceksiniz.

4 ile bölünebilme kuralı nedir?

Bir doğal sayının son iki basamağı 4'ün katı ya da 00 ise bu sayı 4 ile tam bölünüyor demektir. Kalanı bulma işlemi için de o aynı sayının son iki basamağındaki sayıyı 4'e böldüğümüzde kalan kaç ise ilk sayının da 4'e bölümünden kalan sayı odur.

4 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri: 9613A sayısı 4 ile kalansız bölünebiliyorsa A sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

  • 9613A sayısı 4 ile kalansız bölünebiliyorsa eğer son iki basamağı da 4 ile kalansız bölünüyor demektir.
  • 3A sayısının 4 ile kalansız bölünebilmesi için bu sayılar; 32 ve 36 olmalıdır.
  • A yerine yazılabilecek rakamların toplamı da 2+6= 8'dir.

4 ile bölünebilme kuralı örnek soru: Beş basamaklı 1626A sayısının 4'e kalansız bölünebilmesi için A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaç olmalıdır?

Cevap:

  • 1626A sayısının 4'e tam bölünebilmesi için son iki basamağının da 4 ile tam bölünmesi gerekmektedir.
  • 6A sayısının 4'e tam bölünebilmesi için A sayısının alacağı değerler 0, 4 ve 8 olmalıdır.
  • A'nın alabileceği değerlerin toplamı da 0+4+8= 12'dir.

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4 ile bölünebilme kuralı nedir? 4 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri k1
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