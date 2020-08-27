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6 ile bölünebilme kuralı nedir? 6 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri

Bu yazımızda 6 ile bölünebilme kuralını net bir şekilde anlatacağız ve öğrendiğiniz zaman bölünebilme kuralı sorularının temel mantığını da kafanızda oturtmuş olacaksınız. 6 ile bölünebilme kuralı genel anlamıyla 2 ve 3’e tam bölünebilen her sayının 6’ya da kalansız bölünüyor olmasıdır. 6 ile bölünebilme kuralı nedir sorusunun yanıtını basit bir dille ve örneklerle anlattık.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 15:53 Son Güncelleme: 27.8.2020 15:55 ABONE OL
6 ile bölünebilme kuralı nedir? 6 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri

6 ile bölünebilme kuralı ispatı için öncelikle 2 ve 3'e bölünebilme kuralının bilinmesi gerekmektedir. 2 ve 3'e tam bölünebilen her sayı 6 ile de tam bölünebiliyor demektir. 6 ile bölünebilme kuralı kalan bulma işlemleri için de vereceğimiz basit örneklerle siz de her sayı için rahatça işlem yapabileceksiniz.

6 ile bölünebilme kuralı nedir?

Eğer bir doğal sayı 2 ve 3'e tam bölünebiliyorsa 6 sayısında da tam bölünmek zorundadır. Yani bir sayının rakamları toplamı 3'ün katı ve bu sayı çift ise 6'ya kalansız bölünüyor demektir. 6 ile bölümünden kalanı bulmak için ise öncelikle o sayının 2 ve 3 ile bölümünden kalanını bulmamız gerekmektedir.

6 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri: 2 ve 3'ün tam katı ya da 2 ve 3'e tam bölünebilen tüm doğal sayılar 6'ya da tam bölünmektedir. 60, 90, 216, 480, 6708 gibi…

6 ile bölünebilme kuralı örnek soru:

  • A'nın B'ye bölümünden bölüm 5, kalan ise 0'dır.
  • B'nin C'ye bölümünden bölüm 6, kalan ise 3'tür.

Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre A sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?

Cevap:

  • İşlemleri bölme kuralına göre yazarsak eğer; A = 5B + 0 ve B = 6C + 3 olur.
  • B'yi 1. denklemde yerine yazalım: A = 5x(6C + 3) yani 30C +15 olarak bulunur.
  • 30C zaten 6'nın katı olduğu için kalan sıfırdır. İncelememiz gereken kısım ise 15'dir. 15'in 6'ya bölümünden kalan 3'tür. Yani A sayısının 6 ile bölümünden kalan 3'tür.
8 ile bölünebilme kuralı nedir? 8 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri

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