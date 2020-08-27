6 ile bölünebilme kuralı nedir? 6 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri

6 ile bölünebilme kuralı ispatı için öncelikle 2 ve 3'e bölünebilme kuralının bilinmesi gerekmektedir. 2 ve 3'e tam bölünebilen her sayı 6 ile de tam bölünebiliyor demektir. 6 ile bölünebilme kuralı kalan bulma işlemleri için de vereceğimiz basit örneklerle siz de her sayı için rahatça işlem yapabileceksiniz.
6 ile bölünebilme kuralı nedir?
Eğer bir doğal sayı 2 ve 3'e tam bölünebiliyorsa 6 sayısında da tam bölünmek zorundadır. Yani bir sayının rakamları toplamı 3'ün katı ve bu sayı çift ise 6'ya kalansız bölünüyor demektir. 6 ile bölümünden kalanı bulmak için ise öncelikle o sayının 2 ve 3 ile bölümünden kalanını bulmamız gerekmektedir.
6 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri: 2 ve 3'ün tam katı ya da 2 ve 3'e tam bölünebilen tüm doğal sayılar 6'ya da tam bölünmektedir. 60, 90, 216, 480, 6708 gibi…
6 ile bölünebilme kuralı örnek soru:
Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre A sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?
Cevap: