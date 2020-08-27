65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı konusunda SON DAKİKA haberi geldi! Düğünler ve nişanlar yasaklandı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında göre Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Adana, Kayseri, Konya, Ağrı, Mardin, Urfa, Van, Yozgat ve Bursa şehirlerinde sünnet düğünü ve kına geceleri yasaklandı. Ayrıca nişan etkinliklerine de son verildi. Düğünler için ise 1 saat kuralı uygulanacak. Düğünlerin bir saatten fazla olması yasaklandı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkındaki son gelişmeleri de özel olarak hazırladığımız haberimizde derledik.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri konulu yeni bir genelge gönderdi.

Genelgede yine daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği belirtilerek alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

* Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.

* Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılması durdurulacak. Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecek.