65 yaş üstü yasak olan iller hangileri? 65 yaş üstü düğüne gidebilir mi, yasaklar hangi illerde var?

DÜĞÜNLERE VE KAMU DAİRELERİNE HES KODU İLE GİRİLECEK

Öte yandan alınan kararlar kapsamında, bugün itibari ile en fazla 2 saat sürmesine karar verilen düğünlere HES Kodu ile girilmesine karar verdi. Alınan kararlar doğrultusunda vatandaşlar il genelinde kamu kurumlarına da HES kodu ile girebilecek. Sokak düğünleri de kaymakamlıklar tarafından uygun görülen okul bahçelerinde yapılabilecek. Ayrıca, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri"nin oluşturulmasına karar verildi. Mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişilerin birebir takip edilmesinin sağlanması amacı ile oluşturulan Mahalle Denetim Ekiplerinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, muhtar ve azaları, apartman ve site yönetimi temsilcileri görevlendirilecek.

İZMİR

65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.

KOCAELİ

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda önemli kararlar alındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen "Covid-19 İl Değerlendirme Toplantısı"nda Kocaeli genelinde geçerli olmak üzere korona virüs salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlama kararları alındı. Bugün itibari ile geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar 6.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına karar verildi.65 yaş üstü vatandaşlar, hastaneden taburcu olup evine dönerken, hekime randevusu olan veya hekim raporu almaları durumunda kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılmak için, cenaze nakline refakat etmek için, il dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek için toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler. İl genelinde kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri yasaklanan 65 yaş üştü vatandaşlar, 1. derece yakını olmayan vatandaşların asker uğurlamaları, düğün, nişan, nikah, kına gecesi, kız isteme, sünnet gibi toplu etkinlik ve organizasyonlarına katılamayacak.

BAŞKENT ANKARA'DA 65 YAŞ ÜSTÜNE YASAK!

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesi yasaklandı. Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölünecek.