65 yaş üstü yasak olan iller hangileri? 65 yaş üstü düğüne gidebilir mi, yasaklar hangi illerde var?

Özellikle büyükşehirlerde 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan yasaklar son günlerde birçok kişinin gündeminde yerini alıyor. İllerin valilikleri tarafından alınan karara göre; düğün gibi kalabalık ortamlara girişleri kısıtlanan yaşlıların semt pazarlarına da giriş çıkışlarında kısıtlamaya gidildi. Peki, 65 yaş üstü yasaklar hangi illerde var, sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü düğünlere gidebilir mi? İşte tüm detaylar…
Koronavirüs salgını sürecinde en yüksek risk grubu olarak gösterilen 65 yaş üstü vatandaşlara düğün, semt pazarı gibi toplu alanlarda kısıtlama uygulaması bazı illerin valilikleri tarafından alınan karar doğrultusunda uygulamaya geçti…
DÜĞÜNLERE VE KAMU DAİRELERİNE HES KODU İLE GİRİLECEK
Öte yandan alınan kararlar kapsamında, bugün itibari ile en fazla 2 saat sürmesine karar verilen düğünlere HES Kodu ile girilmesine karar verdi. Alınan kararlar doğrultusunda vatandaşlar il genelinde kamu kurumlarına da HES kodu ile girebilecek. Sokak düğünleri de kaymakamlıklar tarafından uygun görülen okul bahçelerinde yapılabilecek. Ayrıca, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri"nin oluşturulmasına karar verildi. Mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişilerin birebir takip edilmesinin sağlanması amacı ile oluşturulan Mahalle Denetim Ekiplerinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, muhtar ve azaları, apartman ve site yönetimi temsilcileri görevlendirilecek.
İZMİR
65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.
KOCAELİ
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda önemli kararlar alındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen "Covid-19 İl Değerlendirme Toplantısı"nda Kocaeli genelinde geçerli olmak üzere korona virüs salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlama kararları alındı. Bugün itibari ile geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar 6.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına karar verildi.65 yaş üstü vatandaşlar, hastaneden taburcu olup evine dönerken, hekime randevusu olan veya hekim raporu almaları durumunda kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılmak için, cenaze nakline refakat etmek için, il dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek için toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler. İl genelinde kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri yasaklanan 65 yaş üştü vatandaşlar, 1. derece yakını olmayan vatandaşların asker uğurlamaları, düğün, nişan, nikah, kına gecesi, kız isteme, sünnet gibi toplu etkinlik ve organizasyonlarına katılamayacak.
BAŞKENT ANKARA'DA 65 YAŞ ÜSTÜNE YASAK!
65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesi yasaklandı. Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölünecek.
Bakanlıktan gönderilen genelgede "26 Ağustostan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde yapılacak olan düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak Bu illerde düğün salonlarında dans/oyuna izin verilmeyecek, sandalye/koltuk düzeni dans/oyun pisti/alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak. Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak. Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak." dendi.
Bakanlıktan gönderilen genelgede "26 Ağustostan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde yapılacak olan düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak Bu illerde düğün salonlarında dans/oyuna izin verilmeyecek, sandalye/koltuk düzeni dans/oyun pisti/alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak. Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak. Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak." dendi.
KİLİS
Kilis Valiliği tarafından 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklerine katılmalarını yasakladı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanarak bir dizi karar aldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı şöyle, " Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde annesi, babası, kardeşi, anneannesi, babaannesi, 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına, alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi" ifadesine ver verildi.
KİLİS
Kilis Valiliği tarafından 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklerine katılmalarını yasakladı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanarak bir dizi karar aldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı şöyle, " Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde annesi, babası, kardeşi, anneannesi, babaannesi, 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına, alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi" ifadesine ver verildi.
KAYSERİ
Toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı. Toplu taşıma sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.
SİİRT
65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımları yasaklandı.
ERZİNCAN
Erzincan'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar ile hastanede yapılacak ameliyatlarla ilgili bir dizi ek tedbirler alındı.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan tedbirlere ilişkin kararlar şöyle açıklandı.
"1- İlimiz genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmalarının yasaklanmasına.
2- İlimiz genelinde sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak adına taziye merasimlerinin yasaklanmasına.
3- Düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin 20:00 ile 22:30 saatleri arasında yapılmasına.
4- Düğün, nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde havai fişek kullanımının yasaklanmasına.
5- İlimiz genelinde korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (aciliyet durumu hekim tarafından değerlendirilmek kaydıyla) elektif-cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine.
Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."
OSMANİYE
Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokak düğünlerine kısıtlama getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un insan hareketliliğinin yoğun olduğu zamanlarda ve mekanlarda bulaştığı belirtildi.
Bu kapsamda düğün ve nikah sahibi vatandaşlara uyarılarda bulunulan açıklamada, "Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'te son bulması, gündüz sokak ve köy düğünlerinin en fazla 3 saatte sonlandırılması, akşam sokak ve köy düğünlerin ise en fazla 2 saatte sonlandırılması, bu düğünlerde toplu yemek verilmesinin sınırlandırılmasına ve mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
ŞANLIURFA
06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.
VAN
Düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları yasaklandı.
SON DAKİKA HABERİ: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Ankara ve İzmir'den sonra…
YALOVA
65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.
ELAZIĞ
Düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlandı. Bu gruptaki kişiler pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilecek.
KÜTAHYA
65 yaş ve üstü vatandaşların, belirlenen cadde ve sokaklardaki alanlara, hafta sonları 12.00 -19.00 saatleri, hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında girmesi yasaklandı. 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri, bu saatler dışında sokağa çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.