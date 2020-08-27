9 ile bölünebilme kuralı nedir? 9 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri

3 ile bölünebilme kuralını bilenler 9 ile bölünebilme kuralı ispatında da aynı yöntemi uygulayabilir. 9 ile bölünebilme kuralı bölünebilme kurallarının en basitidir. Kuralın tanımını ve vereceğimiz soru çözümleriyle sıcağı sıcağına daha iyi anlayıp rahatça işlem yapabileceksiniz.
9 ile bölünebilme kuralı nedir?
İki ya da daha fazla basamaklı herhangi bir sayının tüm rakamlarının toplamı 9'un katı ise bu doğal sayı 9'a kalansız bölünebilmektedir. Kalanı bulma işlemi için de o doğal sayının toplamının 9'a bölümünden kalan kaç ise ilk sayının da 9'a bölümünden kalan sayı odur.
9 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri: 66587229 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
9 ile bölünebilme kuralı örnek soru: Dört basamaklı 26a8 sayısının 9 ile bölümünden kalan 4 ise a'nın alabileceği değerler nedir?
Cevap:
26a8 sayısının 9 ile bölümünden kalan 4 ise,
9 ile bölünebilmeyle ilgili diğer bölünebilme kuralları
Yukarıda vermis olduğumuz kuralı uygulayabilmek için iki sayının da aralarında asal olması gerekmektedir. Örneğin bir sayı 4 ve 8'e tam bölünüyor ise 32 ile tam bölünüyor diyemeyiz. 4 ve 8 aralarında asal olmadığı için 8'e bölünen her sayı 4'e de tam bölünmektedir.8 ile bölünebilme kuralı nedir? 8 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri