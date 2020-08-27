A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 market 27 Ağustos 2020 açılış-kapanış saati

A101 marketler zinciri, her hafta getirdiği birbirinden farklı ve uygun fiyatlı ürünle tüketiciyi kendi bünyesine çekmeyi başarıyor. Her hafta perşembe günleri market raflarına haftanın aktüel ürünleri ekleniyor. İndirim gününü değerlendirmek isteyenler ise 'A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte A101 2020 çalışma saatleri

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR SAAT KAÇTA KAPANIYOR? 2019 A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketler zinciri nöbet sistemiyle çalıştığı için öğle araları da boş kalmamış oluyor. A101 marketleri saat 09:00'da açılıyor ve akşam saat 21:00'da kapanıyor.

A101 MARKETLERİ HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye'nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.