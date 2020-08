Activision Call Of Duty: Black Ops Cold War’ı duyurdu! Call Off Duty Cold War ne zaman çıkacak, tarih belli mi?

FPS - Hikâyeli oyun türünde Call Of Duty bütün oyun severlerin kalbinde yer tutuyor. Oyunun yapımcısı Activion, oyunun Türkiye, Rusya, Vietnam ve Doğu Berlin gibi ülkelerde geçeceğini duyururken, heyecanla beklenen oyunun fragmanı yayınlandı. Peki, Call Off Duty Cold War ne zaman çıkacak, tarih belli mi?

Saf Black Ops tarzını yansıtan Call of Duty: Black Ops Cold War 1980'lerin pop kültür öğelerini, beyin bulandıran komplo teorileriyle harmanlayarak aldatma ve hilelerin normalleştiği bir tek kişilik Hikaye anlatacak. Orijinal Call of Duty: Black Ops'un devamında oyuncular tarihi isimlerle karşılaşacak ve Doğu Berlin, Türkiye, Vietnam, Sovyetler dönemi Moskova gibi dünyanın dört bir yanındaki ünlü bölgelere giderek savaşırken acımasız gerçeklerle de yüzleşecekler. Elit askerler rolündeki oyuncular onlarca yıldır süregelen bir planı durdurmak için küresel güç dengesini bozmak ve tarihin akışını değiştirmek isteyen Perseus ismindeki gölge karakterin izini sürecekler. Hikaye boyunca oyuncular çok sayıda Soğuk Savaş silah ve ekipmanına sahip olacak ve bunları yeni nesil Çok Oyunculu modlarda ve yeni Zombies deneyiminde de kullanabilecekler.

Oyunda, tüm modlarda ortak ilerleme ve mevcut ve yeni nesil sistemler arasında çapraz oynama özelliği de bulunacak. Call of Duty: Black Ops Cold War ayrıca Battle Pass sistemi de sunacak ve ücretsiz çıkış sonrası içerikler de sağlayacak, bunlar arasında çok oyunculu haritalar ve modlar, Zombies deneyimi, oyun içi topluluk etkinlikleri de yer alacak.

Black Ops Cold War'un merakla beklenen Çok Oyunculu oynanışını ilk kez görmek için 9 Eylül'de Twitch yayınını gerçekleşecek. Black Ops Cold War ayrıca oynaması ücretsiz Call of Duty: Warzone deneyimini de destekleyecek. Black Ops Cold War Warzone ile ortak ilerleme özellikleri içeerek ve hem Black Ops Cold War, hem de Warzone'da kullanılabilecek envanter öğeleri sunacak. Warzone oyuncuları önceden kazanılmış Operatörler ve Silah Planları gibi tüm Call of Duty: Modern Warfare içeriklerine erişmeye devam edecekler.

Call of Duty: Black Ops Cold War tüm dünyada PlayStation 4, Xbox One ve PC (Battle.net) için 13 Kasım'da satışa sunulacak. Call of Duty: Black Ops Cold War'un yeni nesil versiyonları ise bu konsollar piyasaya çıktığında, 2020 tatil döneminde satışa çıkacak.