Muharrem ayı 10. Günü olan aşure günü hangi gün? Aşure günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Muharrem ayı içerisinde özel bir yeri bulunan aşure günü, Muharrem ayının 10.gününe denk gelmektedir. Arapça "aşera" kelimesinden gelmesi ile birlikte aynı zamanda taşıdığı özellikler bakımından bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Peki; Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı 10. Günü olan aşure günü hangi gün?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi üzerinden Aşure Günü tarihini aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre bu yıl Aşure Günü 29 Ağustos'ta idrak edilecek.
AŞURE GÜNÜ TARİHİ VE ÖNEMİ
Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak "aşure" şeklinde telaffuzu yaygındır. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur…
Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kâbe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir..
AŞURE GÜNÜ NELER YAPILMALIDIR?
Aşure gününde birçok bakliyatın bir araya gelmesiyle oluşan aşure dışında, bu hafta kapsamında oruç da tutulmaktadır.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), "Âşûrâ günü tutulan orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum" buyurmuş, Âşûre gününe, Muharrem'in dokuzuncu veya on birinci gününü de ekleyerek iki gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir.
İslam tarihinde Hz. Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruç, aşure orucudur. Cahiliye Dönemi'nde başta Kureyşliler olmak üzere bazı Arap kabileleri de bu orucu tutmaktaydılar. Hatta Peygamber Efendimizin hicretten önce Mekke'de Aşure orucu tuttuğu gibi hicretten sonra Medine'de de bu orucu tuttuğu rivayet edilmiştir.
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - 2020
20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI (MUHARREM 1442 )
29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ (MUHARREM 1442 )
SAFER 1442 18 EYLÜL-2020 CUMA
R.EVVEL 1442 18 EKİM-2020 PAZAR
R.EVVEL 1442 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ