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Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

Bursa'da, bir atın hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulması görenlerin tepkisine neden oldu. Olay akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Atabulvarı'nda meydana geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 19:46 ABONE OL
Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

Bursa'da, bir atın hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulması görenlerin tepkisine neden oldu.
Olay akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Atabulvarı'nda meydana geldi.

Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

Sürücüsü öğrenilemeyen 16 KM 935 plakalı kamyonetin arkasına bir boynundan iple bağlandı. Cadde üzerinde atın bağlı olduğu hareket halindeki kamyonetin arkasından koştuğu anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

Görüntülerde kamyonun arkasına bağlanan atın trafikte koşarak ilerlediği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.

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Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
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