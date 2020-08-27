Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

Sürücüsü öğrenilemeyen 16 KM 935 plakalı kamyonetin arkasına bir at boynundan iple bağlandı. Cadde üzerinde atın bağlı olduğu hareket halindeki kamyonetin arkasından koştuğu anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.