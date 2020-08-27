Sofraların vazgeçilmezi haline gelen biber salçası akşam yemeklerine lezzet katıyor. Tuz, zeytinyağı ve sarımsak içeren ürünlerle yapılan biber salçası tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Yemeklerinize tat ve lezzet vermesi için kullanacağınız biber salçası nasıl yapılır? Biber salçası yapımı, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

BİBER SALÇASI MALZEMELERİ

1 kilo kırmızı kapya biberine

2 tatlı kaşığı tuz

4 -6 acı kırmızı süs biber gerekli

Üzeri için biraz sıvı yağı

BİBER SALÇASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak yıkadığımız ve içini temizlediğimiz kapya biberlerini büyük bir tencereye alıyoruz.

Biberleri 4'e kesmeniz yeterli biberlerin yarısına kadar gelecek suyla dolduruyoruz tencereyi ve biberler yumuşayana kadar haşlıyoruz.

Daha donra suyunu süzüp blenderden geçiriyoruz. Acı kırmızı biberleri de geçirip hep birlikte büyük bir teflon tavaya alıyoruz. Altını açıp hep başında bekleyeceğiz yanmasın diye karıştıracağız.

Tuzu ekleyip kaynatmaya başlıyoruz. Kalan suyunu da iyice çekecek. Bu biraz sürüyor kaşıkla salçamı içinden geçtiğinizde o salça tekrar birleşmiyorsa yanı ayırdığınız gibi kalıyorsa o salça bir 10 dakika daha kaynatın tamamdır.

Sıcakken kavanozlara boşaltın ve üzerine sıvı yağ dökün küflenmemesi için.

Salçayı buzdolabında saklayın.