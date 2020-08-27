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çalışma saatleri 2020: BİM market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Geniş şube ağı ile çok sayıda müşteriye sahip olan ve ürün çeşitliliği sayesinde sıklıkla tercih edilen zincir market ’in çalışma saatleri merak ediliyor. Özellikle BİM aktüel ürünlerinin satışa çıktığı Cuma günleri, sabah saatleri itibarıyla “BİM saat kaçta açılıyor?” sorusunun yanıtı merak konusu oluyor. hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, aktüel listesinde yer alan indirimli ürünlere sahip olmak için erken saatlerde şubelerin önünde oluyor. Peki, BİM şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri 2020…

Giriş Tarihi: 27.8.2020 14:20 ABONE OL
BİM çalışma saatleri 2020: BİM market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülkemizin en sık alışveriş yapılan süpermarket zincirlerinden bir tanesi olan BİM, geniş müşteri ağı ve ürün çeşitliliğine sahip. Bu özelliklerinin yanı sıra haftanın her Cuma günü indirime giren ürünler, BİM'in tercih edilme oranını arttırıyor. Peki BİM saat kaçta açılıyor? BİM şubeleri saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte öğle arası ve bayram tatili mesai saatleri ile BİM 2020 çalışma saatleri bilgisi…

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM market sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında çalışmaktadır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM, her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

BİM, akşam 21.00'de kapanmaktadır.

BİM HAFTA SONLARI KAÇA KADAR AÇIK?

BİM, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de açık olmakla birlikte, 09.00 ile 21.00 arası hizmet vermektedir.

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BİM çalışma saatleri 2020: BİM market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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