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Bodrum’da rezalet

Bodrum’da müze ekipleri lüks bir otelin bahçe düzenlemesinde süs olarak kullanılan antik döneme ait orijinal ele geçirdi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 27.8.2020 ABONE OL
Bodrum’da rezalet

Bodrum Sualtı Müze Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde ilginç bir ihbar ulaştı. İhbarda Bodrum Gölköy Casablanca Otel içerisinde orijinal tarihi eserlerin çevre düzenlemesi olarak kullanıldığı, müdahale edilmesi gerektiği belirtildi. Muğla Il Kültür ve Turizm il müdürü Zekeriya Bingöl'ün talimatıyla harekete geçen Bodrum Sualtı Müze Müdürlüğü ekipleri otele denetime gitti. Yapılan denetimde otelin bahçesinde birçok orijinal tarihi eser yerinde tespit edilerek tutanak altına alındı. Eserlerin orijinal olduğu öğrenildi.

Otel yetkilisinin söz konusu tarihi eserleri 1986'da vefat eden ortağı tarafından otele getirildiğini kaydettiği öğrenildi. Antik döneme ait orijinal taşınmaz Kültür Varlığı olduğu belirlenen tarihi eserler, önümüzdeki günlerde yasal işlemlerin ardından sergilenmek üzere otelden alınıp müzeye teslim edilecek. Otel yetkilileri görevlilere tarihi eserlerin teslim etmekte hiçbir zorluk çıkarmayacaklarını belirttiler.

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Bodrum’da rezalet
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