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'da işçileri taşıyan kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı

Son dakika gelen habere göre 'da servis aracının yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 09:12 Son Güncelleme: 27.8.2020 09:21 ABONE OL
Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı

Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ferhat Erol (60) idaresindeki 16 S 1821 plakalı midibüs, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Erol ile araçta bulunan Ayşin Güler (47) yaşamını yitirdi.

Yaralanan 16 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
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