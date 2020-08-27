Ceza beklerken tahliye kararı ile yıkıldık

Batman'ın Beşiri ilçesinde 16 Temmuz'da intihar girişiminde bulunan İpek Er (18), 18 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede öldü. Bunun üzerine, genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı. Tutuklamaya itiraz eden avukatı Mehmet Erkan Akkuş müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını, şüpheli olduğunu, ayrıca olayın provokasyona dönüştüğünü ve müvekkilinin hayatının tehlikede olduğunu öne sürerek, tahliyesini ve davanın başka ilde görülmesini istedi. İtirazı haklı bulan Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi Orhan'ın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından tahliye edilen Musa O. tutuksuz olarak yargılanacak.

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Öte yandan Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahliye kararına yapılan itiraz üzerine mahkeme, verdiği tahliye kararı ile ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre başkaca bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Tahliye kararına tepki gösteren Er'in annesi Hakime Er, "Kızımın ölümüne sebep olan Musa Orhan'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını beklerken tahliye kararıyla yıkıldık. Serbest bırakılması acımızı daha da arttırdı. Tekrar tutuklanması için avukatımız itirazda bulunacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı bu acı olay üzerinden siyasi bir rant devşirmeyi, kurumlarımızı ve adalet sistemimizi yıpratmayı hedefleyen yayın organlarına karşı yasal işlemlerin başlıtılacağı belirtildi.

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