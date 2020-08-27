Çocuğunu kabul etmeyen iş insanına yeni dava

Sanberk İnşaat'ın sahibi iş insanı Ayhan Öter, yasak aşk yaşadığı sevgilisinden olan çocuğunu inkar etmişti. İddiaya göre genç kadını, çocuğuyla öldürmekle tehdit eden Öter, sevgilisine bir de cinsel istismarda bulununca polis merkezine sığınan genç kadının ihbarı üzerine iş insanı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kızının ve kendisinin can güvenliğinden endişe eden genç kadın, Aile Mahkemesi'ne başvurarak Ayhan Öter'den korunma talep etmişti. Genç kadın cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

DNA TESTİ İSTİYOR

Sevgilisi Özer, çocuğun kendisinden olmadığını ima etmiş ardından genç kadına cinsel istismarda bulununca iş insanı Özer hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aile mahkemesine başvurarak koruma kararı talep eden genç kadın, yeni bir atak yaparak çocuğunun Özer'den olduğunu kanıtlamak için bu kez Aile Mahkemesine başvurdu. Çocuğunun babası olduğunun test ile kanıtlanmasını isteyen genç kadın, Öter'in çocuğuna maddi ve manevi destek olmasını istiyor.