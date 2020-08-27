Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 27 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA

Aktif özellikte Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu isimli 2 fay hattının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde iç ve dış merkez üsleri kaynaklı olarak büyük, orta ve küçük şiddetlerde son dakika deprem gelişmeleri meydana geliyor. En son Malatya Pötürge ve Iğdır'da yaşanan şiddetli son dakika deprem olaylarının sonrasında vatandaşlarımız son depremler ile ilgili detaylara erişmek isteyerek deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Sorularıyla araştırmalarını sürdürüyorlar.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (27 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE)

27 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 22.14 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;