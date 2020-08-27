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mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve BURADA

kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pötürge ve Iğdır’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından vatandaşlarımız son depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyerek deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Sorularına yanıt aramaya devam ediyor. 27 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve

Giriş Tarihi: 27.8.2020 22:14 Son Güncelleme: 27.8.2020 22:14 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 27 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA

Aktif özellikte Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu isimli 2 fay hattının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde iç ve dış merkez üsleri kaynaklı olarak büyük, orta ve küçük şiddetlerde son dakika gelişmeleri meydana geliyor. En son Malatya Pötürge ve Iğdır'da yaşanan şiddetli olaylarının sonrasında vatandaşlarımız son depremler ile ilgili detaylara erişmek isteyerek deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Sorularıyla araştırmalarını sürdürüyorlar.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (27 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE)

Kandilli Rasathanesi ve 22.14 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 27 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 27 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 27 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA
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