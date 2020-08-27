Domates çorbası tarifi: Domates çorbası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef'te bugün yarışmacılardan domates çorbası yapılması istendi. Hafif menü tercihlerine meraklı olanların ilgisini çeken çorbanın tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam Domates çorbası ile yarışırken en güzel çorbayı hazırlayan jüriden geçer not aldı. Pratik ve lezzetli çorba tarifleri arayanlar için Masterchef domates çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte domates çorbası böreği tarifi ve malzemeleri

DOMATES ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle domates çorbası tarifine tereyağını bir tavada eriterek başlayın. Daha sonra un ekleyip kısık ateşte, tereyağında kavurun.

Kabuğu soyulmuş domatesleri rendeleyin. Rendeledikten sonra kavurduğunuz karışıma ekleyin. 5 dakika kadar pişirin.

Karışımın içine sıcak et suyunu ekleyin. Kesilmesini önlemek için bir cezvede ısttığınız sütü azar azar ilave edin. Ettikten sonra ise ara vermeden hızlıca karıştırın.

Domates çorbası kaynayana kadar orta ateşte sonra da kısık ateşte yaklaşık 15 dakika boyunca pişirin.

Servis kâselerine çorbanızı dökerek üzerine kaşarları rendeleyin. Domates çorbası tarifi başarı ile gerçekleştirmiş olacaksınız. Afiyet olsun

DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Domates Çorbası Tarifi İçin Malzemeler