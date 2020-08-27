Sofraların vazgeçilmezi haline gelen domates salçası akşam yemeklerine lezzet katıyor. Tuz, zeytinyağı ve sarımsak içeren ürünlerle yapılan domates salçası tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Yemeklerinize tat ve lezzet vermesi için kullanacağınız domates salçası nasıl yapılır? Domates salçası yapımı, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

DOMATES SALÇASI NASIL YAPILIR?

Domatesleri yıkayın. Ortadan ikiye ayırın. Geniş bir kaba doldurun. Üzerine tuzu ekleyin. 1 gün bekletin. Sonra domatesleri kevgirden elinizle ovarak geçirin. Posayı atın. Kıvamlı domates suyunu kumaş bir torbaya doldurun. Suyu süzülene dek bekletin. Torbada kalan domates püresini geniş bir tepsiye yayın. Güneşte, arada bir karıştırarak 2 gün bekletin. Kavanoza doldurun. Veya domates püresini geniş bir tencereye alın. Üzerine çok az zeytinyağı ekleyin. Kısık ateşte kavurun. Kavanoza doldurun. Üzerini dolduracak kadar zeytinyağı ekleyip buzdolabında saklayın.

DOMATES SALÇASI MALZEMELERİ

20 kilogram domates

200 gram kaya tuzu

1 çay bardağı zeytinyağ