Salça nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? Domates - biber salçası tarifi ve yapılışı

Tv8 ekranlarının lezzet yarışması Masterchef maratonu sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada Dünya mutfağı ve geleneksel tatlar yarışmacılardan isteniyor. Bugün ise yarışmacılardan domates ve biber salçası yapmaları istendi. Yarışmacılar salça yaparken Somer Şefin verdiği direktifler doğrultusunda en iyi lezzeti yakalamaya çalışacak. Lezzetli salça tarifleri arayanlar için Masterchef Domates ve biber salçası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte salça tarifi ve malzemeleri
Kış hazırlığı için yapılan salça tarifi ve yapılışı şu şekilde,
Yaz aylarında yetişen sebzeleri, kış aylarında da sağlıklı bir biçimde tüketmek için yapılan salça tarifleri merak ediliyor.
Domates ve kırmızı biber gibi yaz aylarında yetiştirilen sebzelerin çeşitli biçimlerde ezilerek sularının çıkarılmasının ardından elde edilen suyun kaynatılması ile üretilen püre halinde olmasına salça denir.
MALZEMELER;
- 5 kg domates
- Kaya tuzu
- Sıvı yağ
Domates salçası nasıl yapılır sorusunu adım adım cevaplayacağız. Böylelikle tarifi uygulamaya geçirmek sizler içinde kolay olacaktır. İsteğe göre sarımsak ekleyebilirsiniz.
1. Adım: Domatesleri yıkayın ve dörde bölün.
2. Adım: Daha sonra bölmüş olduğunuz domatesleri cam kavanozların içerisine koyun. Daha sonra içerisine kaya tuzu ilave edin. Kapağını tam kapatmadan geniş bir tepsinin içerisine koyun. Kavanozun kapağını tam kapatmamanızdaki amaç, domatesler erimeye başladığında, kavanozun içerisindeki fazla su dışarıya sızacaktır.
3. Adım: Daha sonra Domatesleri tel süzgeç içine alın altına büyük temiz bir kase koyun. Tahta kaşık ile ezerek kabuklarını ve çekirdeklerini ayırın.
4. Adım: İyice püre haline gelmiş olan domatesleri temiz tepsilerin içerisine boşaltın. Tuzu ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra üzerini temiz bir tülbentle örtün, güneşe bırakın. Arada karıştırıp kontrol edin. İçerisinde yer alan su miktarına göre salça suyunu çekerek istediğiniz kıvama gelecektir.
5. Adım: hazırlamış olduğunuz domates salçasını temiz cam kavanozların içerisine boşaltıp, üzerine yağ ilave edin. Böylelikle bozulmaz ve küflenmez.
5 kilogram kapya biber
500 gram acı sivri biber
3 yemek kaşığı kaya tuzu
Biberlerin saplarını ve çekirdeklerini iyice ayıklayın. İri parçalar halinde doğrayıp aralarına kaya tuzu serperek tencereye aktarın. Az miktarda sıcak su eklediğiniz malzemelerin tencerenin kapatıp 20 dakika kadar pişirin. Suyunu süzdüğünüz biberlerin posasını tel süzgeçten geçirin ya da biberleri el blender'ı ile püre haline gelene kadar çekin.
Ardından biber püresini kurutmaya başlayın. Bunun için tuz eklediğiniz salçanızı geniş tepsilere koyup güneşte ya da fırında kurutabilirsiniz.
Bir başka yöntem de salçayı bir tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kısık ateşte suyu buharlaşana kadar pişirmektir. Kavanozlara aktardığınız salçaların kapaklarını sıkıca kapatın. Salçanızı güneş almayan bir yerde saklayın. Kapağını açtığınız salçayı buzdolabına kaldırın.