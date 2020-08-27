Salça nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? Domates - biber salçası tarifi ve yapılışı

Tv8 ekranlarının lezzet yarışması Masterchef maratonu sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada Dünya mutfağı ve geleneksel tatlar yarışmacılardan isteniyor. Bugün ise yarışmacılardan domates ve biber salçası yapmaları istendi. Yarışmacılar salça yaparken Somer Şefin verdiği direktifler doğrultusunda en iyi lezzeti yakalamaya çalışacak. Lezzetli salça tarifleri arayanlar için Masterchef Domates ve biber salçası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte salça tarifi ve malzemeleri

SALÇA NASIL YAPILIR? DOMATES VE BİBER SALÇASI TARİFİ

Kış hazırlığı için yapılan salça tarifi ve yapılışı şu şekilde,