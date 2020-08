Dünyada bir ilk: “İki vahşi kedi bir arada yaşıyor”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Yasin İlemin, vaşak ve karakulak gibi türler azaldıkça Anadolu'da özellikle Ege ve Akdeniz'de yaban domuzlarının normalin 5 katı bir nüfusa eriştiğini tarlaların domuzların istilasına uğradığını söyledi. Türkiye'de yaban hayatı ve yabani kedi türlerinden karakulak ve vaşak ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz'e yaklaşık 15 yıldır nesli tehdit altında olan kedigiller familyasından karakulak (Caracal caracal) ve yaban hayatı üzerine çalışmalar yaptığını ifade etti.

İsmini sır gibi sakladıkları bir bölgeden gelen sonuçların kendilerini heyecanlandırdığını heyecanla anlatan Dr. İlemin, süreci şöyle paylaştı:

"Anadolu, iklimsel ve biyolojik anlamda çeşitliliğe sahip. Koruma amaçlı yeri net söylemiyorum. Normalde karakulak ve vaşak dünyada biyocoğrafik olarak farklı alanlarda yaşıyorlar.

Vaşak daha çok kuzeyde, soğuk ve karasal bölgelerde yaşarken karakulak güneyde, ılıman yarı kurak ve yarı tropik bölgelerde yaşıyor. Ülkemiz her iki habitatı da barındırıyor ve bu iki habitatın iç içe geçtiği, Batı Anadolu'da eşsiz bir alanda vaşak ve karakulak popülasyonları aynı alanı paylaşıyorlar. Alanın büyüklüğü yaklaşık 500 kilometrekare. Bu durum dünyada başka bir bölgede yok. En azından keşfedilip bilimsel olarak yayınlanmadı"

BİLİM ADAMLARININ AVCI KORKUSU…

Uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda bu keşfin yapıldığını belirten Dr. İlemin, alanın biyolojik çeşitlilik anlamında çok zengin ve birbirine yakın boyutlardaki bu iki yabani kedi türünü de barındırıp besleyebilecek düzeyde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bölgenin korunması için çalışmalara başlayacağız. Bu son keşfimiz Anadolu'nun biyolojik olarak ne kadar zengin olduğunun başka bir kanıtı.

Kasım ayında Rusya'da yayınlanan Uluslararası bilimsel bir dergide 'Evidence On Sympatric Occurrence of Caracal caracal and Lynx lynx in Anatolia' başlığı ile makalemiz yayınlanacak. Ekosistemin bulunduğu noktayı tam olarak kamuoyuyla paylaşmak istemiyoruz. Çok hassas hayvanlar. Kötü niyetli kişiler tarafından avlanabilir veya zehirlenebilirler. Ekosistem için bu kedilerin çok önemli hizmetleri var. Bu konuda bilinci arttırmalıyız"

YABAN DOMUZU UYARISI…

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, Anadolu'nun biyolojik çeşitlilik olarak dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ancak bir yandan da olumsuz faaliyetler yüzünden her geçen gün doğal alanlarımız ve ekosistemlerimiz zarar görüyor. Bu durumdan en çok kurt (Canis lupus), vaşak (Lynx lynx) ve karakulak (Caracal caracal) gibi yırtıcı türler etkileniyor. Oysaki bu türlerin ekosistem için verdikleri çok önemli hizmetler var ve bu hizmetler paha biçilemez. Bu canlılar ekosistemdeki en tepedeki yırtıcı türlerden.

İşte vaşak ve karakulak gibi türler azaldıkça Anadolu'da özellikle Ege ve Akdeniz'de yaban domuzları normalin 5 katı bir nüfusa erişmiş durumda. Sonrası malum tarlalar domuz istilasına uğruyor. Bu ortaya çıkan problemlerden sadece biri. Öte yandan karakulak ve vaşak sayısı her geçen gün azalıyor bu durum ekosistemimiz için geri dönüşü büyük problemler ortaya çıkaracaktır. Bu azalmanın birçok nedeni var. Başlıcaları:Kaçak avcılık, zehirleme,habitat kaybı ve karayollarında araç çarpması sonucu ölüm"