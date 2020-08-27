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davasında son dakika gelişmesi! Test sonucunda uyuşturucu şoku!

'in ölümü Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Korkunç olayda son dakika gelişmesi yaşandı. 'te bir apartmanın 4'üncü katından Duygu Delen'i ittiği ve ölümüne neden olduğu öne sürülen Mehmet Kaplan'ın esrar kullandığı tespit edildi. Kaplan'ın 14 Ağustos 2020 tarihli idrar toksit tarama tetkikinde THC (esrar) metabolitleri saptandı. Kaplan'ın, olay günü esrar kullandığı ifade ediliyor.

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 27.8.2020 12:38 Son Güncelleme: 27.8.2020 12:43 ABONE OL
Duygu Delen davasında son dakika gelişmesi! Test sonucunda uyuşturucu şoku!

17 yaşındaki , 13 Ağustos'ta 'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Evde bulunan 20 yaşındaki Mehmet Kaplan, "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Duygu Delen davasında son dakika gelişmesi! Test sonucunda uyuşturucu şoku!

'i ittiği ve ölümüne neden olduğu iddia edilen Mehmet Kaplan'ın; idrar testinde esrar çıktığı tespit edildi. Kaplan'ın 14 Ağustos'taki idrar toksit tarama tetkikinde THC (esrar) metabolitleri saptandı. Kaplan'ın, olay günü esrar kullandığı ifade ediliyor.

Duygu Delen davasında son dakika gelişmesi! Test sonucunda uyuşturucu şoku!

"THC (ESRAR) METABOLİTLERİ SAPTANDI"

Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı; Mehmet Kaplan'ın kan, kıl ve idrar örneklerini inceledi. Mehmet Kaplan'ın 14 Ağustos'taki idrarda toksit tarama tetkikinde kreatinin değerinin 308 mg/dl ve idrar dansitesinin 1036 olarak bulunduğu, THC (esrar) metabolitleri saptandığı öğrenildi.

Duygu Delen davasında son dakika gelişmesi! Test sonucunda uyuşturucu şoku!

'te 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki olduğu belirlenmişti.

Duygu Delen davasında son dakika gelişmesi! Test sonucunda uyuşturucu şoku!

Evde bulunan Mehmet Kaplan (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Duygu Delen davasında son dakika gelişmesi! Test sonucunda uyuşturucu şoku!
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