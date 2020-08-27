Türkiye'de devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor ve gündemde en çok aranan başlıklar arasındaki yerini koruyor. Ağustos ayı boyunca yatırılan bakım parasından faydalanan vatandaşlar il il sorgulamalarına devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç ve yaşlı kimselere bakanlara verilen ödenek parası e devlet ve sms yolu üzerinden sorgulanıyor. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 27 Ağustos Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen evde bakım maaşı e devlet üzerinden il il sorgulanıyor. Haberimizde, 27 Ağustos 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.