Türkiye'de devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor ve gündemde en çok aranan başlıklar arasındaki yerini koruyor. Ağustos ayı boyunca yatırılan bakım parasından faydalanan vatandaşlar il il sorgulamalarına devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç ve yaşlı kimselere bakanlara verilen ödenek parası e devlet ve sms yolu üzerinden sorgulanıyor. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 27 Ağustos Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen evde bakım maaşı e devlet üzerinden il il sorgulanıyor. Haberimizde, 27 Ağustos 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN
1- Karabük
2- Aksaray
3- Zonguldak
4- Konya
5- Manisa
6- Şanlıurfa
7- Kars
8- Erzurum
9- Tekirdağ
10- İstanbul
11- Tokat
12- Çanakkale
13- Denizli
14- Samsun
15- Adana
16- Bursa
17- İzmir
18- Muş
19- Antalya
20- Balıkesir
21- Giresun
22- Bolu
23- Muğla
24- Afyonkarahisar
25- Ordu
26- Uşak
27- Diyarbakır
28- Bilecik
29- Mersin
30- Hatay
31- Osmaniye
32- Sakarya
33- Kayseri
34- Bayburt
35- Trabzon
Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.