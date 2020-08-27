Genç mühendis Ümran 32 metreden nasıl düştü?

32 METREDEN AŞAĞI DÜŞMÜŞ

Yaşadığı acıyı SABAH'a anlatan Ümran Önür'ün en yakın arkadaşı Yaprak Dolgun, "Çok azimli, hırslı kendi ayakları üzerinde duran bir kızdı. 10 yıldır her şeyimiz beraberdi. Haftasonu erkek arkadaşı ve birkaç kişi daha onlar tatile gitmişlerdi. Dönecekleri sırada araç uzak olduğu için erkek arkadaşı aracı almaya gitmiş. Onlar da orada beklemişler.