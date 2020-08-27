Genç mühendis Ümran 32 metreden nasıl düştü?

İstanbul'da özel firmada çalışan Endüstri Mühendisi Ümran Önür ve 5 arkadaşı geçen cuma Çanakkale Bozcaada'ya iki günlük bir haftasonu tatiline gitti. İddiaya göre grup, cumartesi günü adada bulunan Polente mevkiine gitti. Burada gün batımını izleyip bir süre vakit geçirdikten sonra dönmeye karar verdiler.
Aralarından biri arabayı almak için yürüdü, iddiaya göre Ümran da cep telefonuyla konuşarak gruptan ayrıldı. O saatten sonra Ümran'dan bir daha haber alınamadı.
Arkadaşları bir süre aradı ancak Ümran'ı bulamayınca jandarmaya haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler geniş çaplı bir arama başlattı. Gece saat 01.30 sıralarında Ümran Önür'ün cansız bedenine ulaşıldı. Ailesinin iki çocuğundan biri olan Ümran, Denizli'nin Kale ilçesinde toprağa verildi.
32 METREDEN AŞAĞI DÜŞMÜŞ
Yaşadığı acıyı SABAH'a anlatan Ümran Önür'ün en yakın arkadaşı Yaprak Dolgun, "Çok azimli, hırslı kendi ayakları üzerinde duran bir kızdı. 10 yıldır her şeyimiz beraberdi. Haftasonu erkek arkadaşı ve birkaç kişi daha onlar tatile gitmişlerdi. Dönecekleri sırada araç uzak olduğu için erkek arkadaşı aracı almaya gitmiş. Onlar da orada beklemişler.
Ümran telefonla konuşmak için gruptan biraz ayrılmış. Bir daha da onu gören olmamış. Sonra jandarma buldu. Telefonu da düştüğü yerin orada bulundu.
Düştüğü yerin yüksekliği 32 metreymiş. Ben telefonunu inceledim en son saat 21.37'de erkek arkadaşını aramış ama ulaşamamış. Son 10 aramanın hepsi ona ait onun telefonu kapalı olduğu için konuşamamışlar" dedi.
4 SAAT SONRA BULUNDU
"Telefonuyla son etkileşimi 21.30'larda olduğu için o andan itibaren düşmüş olacağını düşünüyorum" diyen Yaprak Dolgun; "01.30 gibi de jandarma onu bulmuş.
Orada kalabalık olduğu söyleniyor. Düşerken kimsenin görmemiş olması çok üzücü. Eğer bir gören eden varsa mutlaka ailesine bizlere ulaşsın. Daha otopsi sonucu çıkmadı, şüpheli bir durum varsa sonuna kadar araştırılsın istiyorum" dedi.