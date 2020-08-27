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'da hafriyat kaldırıldı yaralar sarılıyor

Selin vurduğu Dereli'de hayatın normalleşmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Şehirde yaşanan felaketinin 6. gününde 2'si Jandarma personeli kayıp 7 kişinin aranmasına da devem ediliyor. Kentte sel sonrası oluşan hafriyat kaldırılırken yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla gerçekleştiriliyor.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 16:29 Son Güncelleme: 27.8.2020 16:46 ABONE OL
Giresun'da hafriyat kaldırıldı yaralar sarılıyor

Giresun geçtiğimiz günlerde büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. 8 vatandaşın hayatını kaybettiği selin ardından özellikle şehir merkezinde çok ciddi hasar meydana geldi. 2'si jandarma personeli 7 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Giresun'da cadde ve sokaklardaki hafriyatlar kaldırılıyor | Video

GİRESUN'DA SEFERBERLİK RUHU

Öte yandan Dereli'den gelen son bilgilere göre şehirde belediye ekipleri iş makinalarıyla cadde ve sokakları temizliyor. Hayatın normalleşmesi için adeta seferberlik ilan edilmiş durumda.

Bakan Soylu'dan SON DAKİKA açıklaması: Giresun'da 7 vatandaşı arama çalışması sürüyor

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Giresun'da hafriyat kaldırıldı yaralar sarılıyor
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