Giresun'da hafriyat kaldırıldı yaralar sarılıyor

Giresun geçtiğimiz günlerde büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. 8 vatandaşın hayatını kaybettiği selin ardından özellikle şehir merkezinde çok ciddi hasar meydana geldi. 2'si jandarma personeli 7 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Giresun'da cadde ve sokaklardaki hafriyatlar kaldırılıyor | Video

GİRESUN'DA SEFERBERLİK RUHU

Öte yandan Dereli'den gelen son bilgilere göre şehirde belediye ekipleri iş makinalarıyla cadde ve sokakları temizliyor. Hayatın normalleşmesi için adeta seferberlik ilan edilmiş durumda.