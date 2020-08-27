Hırsızlık için yaşlı çifti öldürdü

KIRKLARELI'NIN Vize ilçesinde yaşayan Vesile Küçükesin (73) ve Aykut Küçükesin'in (72) komşuları, çifte ait otomobilin evin bahçesinden çıkarak hızla uzaklaştığını gördü. Evin kapı ve pencerelerinin de açık olduğunu fark eden komşuları, polisi arayarak durumu bildirdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis çiftin otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan şüpheli C. Y.'nin peşine düştü. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşanan kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalanan C.Y.'nin yaşlı çifti hırsızlık amacıyla öldürdüğü ve 30 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.