İçişleri Bakanlığı talimat verdi! 'Doğa ve hayvan polisi' görev başı yaptı

3 kediye baktığını söyleyen Berivan Dilan Özdemir de "Bence biraz geç alınmış bir karar ama çok güzel bir karar. İnşallah ilerletebilirler. Benim kedim var. Böyle bir şey onların başına gelse çok üzülürdüm. Bunların bitmesi çok güzel olur. İnşallah azalır. İnsanlar kendine gelir, toparlanır. Kadına şiddet, hayvanlara şiddet gerçekten çok saçma ve yapılmaması gereken bir şey. İnşallah akıllanırlar ve bunlar son bulur. Emniyet bununla ilgili çok güzel bir şey yapmış" dedi.