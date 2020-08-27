İpek Er olayında son dakika gelişmesi! Musa Orhan'ın serbest bırakılması sonucu gerekçeli karar da açıklandı...

Batman'da ailesiyle birlikte yaşayan İpek Er, Musa Orhan'dan kendisini evlenme vaadiyle kandırdıktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. İpek'in iddialarına göre, Siirt'te buluştuğu Musa Orhan kendisine alkol ve uyuşturucu hap içirip zorla birlikte olmuştu.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında İpek Er'i Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İfadesinde, "İntiharın eşiğine geldim. Ailemin yüzüne bakamıyorum" diye ifade veren genç kız, bu olayın ardından 16 Temmuz'da intihara teşebbüs etti. Hastanede tedaviye alınan İpek, 18 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Geride bıraktığı mektubunda, sosyal medyadan tanıştıkları Musa Orhan'la yaşadıklarını gün gün anlatmıştı. Adli Tıp Kurumu raporu İpek'in ölümünün ardından hazırlandı. Rapora göre İpek tecavüze uğramıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

İpek'in intihara teşebbüs etmesinden bir gün sonra gözaltına alınan Musa Orhan'a tutuklama istendi ancak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Musa Orhan'ı açığa aldı. İpek'in ifadeleri üzerine soruşturma başlatan Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla Musa Orhan hakkında iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarttı. Teslim olan Musa Orhan19 Ağustos'ta tutuklandı.