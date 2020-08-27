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'da şoke eden hırsızlık! 11 kilo altını taşırken soyuldu...

Esenler'de kuyumcu olduğu ileri sürülen bir kişi, içinde 11 kilo altın bulunan sırt çantasıyla evden çıktıktan bir süre sonra kabusu yaşadı. 4 kişi, takip ettikleri adamı darp ederek kilolarca altının bulunduğu çantayı alarak kayıplara karıştı. Şoke eden olay anbean kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 14:24 Son Güncelleme: 27.8.2020 14:49 ABONE OL
İstanbul'da şoke eden hırsızlık! 11 kilo altını taşırken soyuldu...

Olay, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1048. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu olduğu ileri sürülen bir kişi içerisinde 11 kilogram altın bulunan sırt çantasıyla evden çıktı.

İstanbul'da şoke eden hırsızlık! 11 kilo altını taşırken soyuldu...

Bu sırada sokakta 34 RE 8717 plakalı bir aracın içerisinde bekleyen maskeli, silahlı ve şok tabancalı 4 kişi, telefonla konuşarak yürüyen kuyumcuyu takip etmeye başladı.

İstanbul'da şoke eden hırsızlık! 11 kilo altını taşırken soyuldu...

Daha sonra araçtan inen soyguncular, kuyumcuyu darp edip altın dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da şoke eden hırsızlık! 11 kilo altını taşırken soyuldu...

Olaya tanık olan bir vatandaş, soyguncuların kuyumcuyu sokakta beklediğini belirterek, "Soyguncular burada Cengiz abiyi bekliyorlardı. Cengiz abi de yukarıdan aşağıya doğru gelirken araba gaza bastı. Birinin elinde silah, diğerinin elinde şok tabancası vardı. Malı alıp kaçıyorlar, biz peşlerinden koştuk ama yakalayamadık" dedi.

İstanbul Esenler'de maskeli 4 kişinin 11 kilo altını gasp ettiği anlar kamerada | Video

İstanbul'da şoke eden hırsızlık! 11 kilo altını taşırken soyuldu...

GASP ANI KAMERADA

Güpegündüz yaşanan gasp anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kuyumcunun altın dolu sırt çantasıyla yürüdüğü görülüyor.

İstanbul'da şoke eden hırsızlık! 11 kilo altını taşırken soyuldu...

Bu sırada arkadan gelen araçtan inen maskeli bir soyguncuları kuyumcunun boğazına sarılarak arabaya doğru ittiği görülüyor. Araçtan inen ikinci saldırgan da yanlarında bulunan şok tabancısını kuyumcuya vuruyor.

İstanbul'da şoke eden hırsızlık! 11 kilo altını taşırken soyuldu...

Kuyumcunun kolunda bulunan çantayı alan saldırganlar, araçla olay yerinden kaçıyor. Yaşadığı ilk şoku atlatan kuyumcu soyguncuların peşinden koşuyor ancak yakalayamıyor.

Kuyumcuyu gasp eden şahıslar 11 kilo altınla kayıplara karıştı | Video

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İstanbul'da şoke eden hırsızlık! 11 kilo altını taşırken soyuldu...
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