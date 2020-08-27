İstanbul'da şoke eden hırsızlık! 11 kilo altını taşırken soyuldu...

Olaya tanık olan bir vatandaş, soyguncuların kuyumcuyu sokakta beklediğini belirterek, "Soyguncular burada Cengiz abiyi bekliyorlardı. Cengiz abi de yukarıdan aşağıya doğru gelirken araba gaza bastı. Birinin elinde silah, diğerinin elinde şok tabancası vardı. Malı alıp kaçıyorlar, biz peşlerinden koştuk ama yakalayamadık" dedi.

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