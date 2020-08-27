İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, yeniden uzatılacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İlk olarak 17 Temmuz'da kalkması gereken İşten çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği kararı duyurulmuştu. Salgın nedeniyle geçici yasa olarak kabul edilen düzenlemenin sona ereceği tarih yaklaşırken milyonlarca vatandaş konuya dair yaşanan gelişmenin detaylarını merak ediyor. Bu kapsamda Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…
Pandemi sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı, sona ereceği tarih yaklaştıkça işveren ve çalışanların konuya ilişkin araştırmaları da hız kazanmış oldu. Buna göre; gelen son açıklamada kısıtlamanın Eylül ayında kaldırılacağı bildirilmişti. Geçici yasanın yeniden uzayıp uzamayacağı ise merak ediliyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, milyonlarca çalışanı direkt olarak ilgilendiren bir düzenleme yapılmıştı. Buna göre; Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma uygulaması da sektörel ayrım yapılmaksızın ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı.
Karara göre, koronavirüs nedeniyle, 30 Haziran dahil bu tarihe kadar kısa çalışma ödeneği uygulamasına başvuran işyerleri için uygulama ağustos sonuna kadar geçerli olacak, yeni başvuru alınmayacak. Ancak daha önce başvuran işletmeler bu hakkı kullanabilecek. Böylece nisan itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başlayan işyerleri, 5 ay süreyle uygulamadan yararlanmış olacak. Nisandan sonra kısa çalışmaya başvuranlar da 5 aylık süreyi tamamlayabilecek.