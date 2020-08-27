İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, yeniden uzatılacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İlk olarak 17 Temmuz'da kalkması gereken İşten çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği kararı duyurulmuştu. Salgın nedeniyle geçici yasa olarak kabul edilen düzenlemenin sona ereceği tarih yaklaşırken milyonlarca vatandaş konuya dair yaşanan gelişmenin detaylarını merak ediyor. Bu kapsamda Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Pandemi sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı, sona ereceği tarih yaklaştıkça işveren ve çalışanların konuya ilişkin araştırmaları da hız kazanmış oldu. Buna göre; gelen son açıklamada kısıtlamanın Eylül ayında kaldırılacağı bildirilmişti. Geçici yasanın yeniden uzayıp uzamayacağı ise merak ediliyor.