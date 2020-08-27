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Kadın yolcunun cep telefonunu çalıp taciz etti!

'da otobüste uyuyan bir kadın yolcuyu taciz ederek cep telefonunu çalan şüpheli, otogarda polis tarafından gözaltına alındı. Şikayet üzerine otobüsün güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, kadının arka koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen erkek yolcunun, kadının cep telefonunu çalıp, kadını da taciz etiğini belirledi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 09:03 Son Güncelleme: 27.8.2020 09:07 ABONE OL
Kadın yolcunun cep telefonunu çalıp taciz etti!

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. İzmir Şırnak seferini yapan bir yolcu otobüsü, indir-birdir yapmak için Merkez Otogarı'na giriş yaptı. Araç durduğunda cep telefonunun çalındığı fark eden bir kadın yolcu, durumu şoföre söyledi.

Kadın yolcunun cep telefonunu çalıp taciz etti!

Otobüsün kapılarını kapatan şoför, polise ihbarda bulundu. Otogara gelen polis ekibi, otobüste ve yolcular üzerinde arama yaptı.

Kadın yolcunun cep telefonunu çalıp taciz etti!

Otobüsün güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, kadının arka koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen erkek yolcunun, kadının cep telefonunu çalıp, kadını da taciz etiğini belirledi.

Kadın yolcunun cep telefonunu çalıp taciz etti!

Hırsızlık ve taciz şüphelisi gözaltına alınarak Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve yaptıklarını hatırlamadığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kadın yolcunun cep telefonunu çalıp taciz etti!
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