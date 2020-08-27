Kadın yolcunun cep telefonunu çalıp taciz etti!

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. İzmir Şırnak seferini yapan bir yolcu otobüsü, indir-birdir yapmak için Adana Merkez Otogarı'na giriş yaptı. Araç durduğunda cep telefonunun çalındığı fark eden bir kadın yolcu, durumu şoföre söyledi.