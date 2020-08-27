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Annesi bıçaklanan çocuktan polislere: Kadınları koruyun

DHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 ABONE OL
Annesi bıçaklanan çocuktan polislere: Kadınları koruyun
Çorum'da akşam saatlerinde Gülten K., bir süredir ayrı yaşadığı R.A. ile görüşmek için çalıştığı pide fırınına geldi. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.A, Gülten K.'yi göğüs, kol ve kasık bölgesinden bıçakla yaraladı. Gülten K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Annesinin bıçaklandığını öğrenen D.A., polislerin yanına giderek "Ne olur en azından annemin ayakkabılarını bana verin. Siz siz olun kadınları koruyun, anne olan kadınları koruyun ne olur. Bir abla gelsin ona annem gibi sarılayım" diye gözyaşı döktü.
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Annesi bıçaklanan çocuktan polislere: Kadınları koruyun
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