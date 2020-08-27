Kahreden cinayetten son dakika haberi: Annesinin kanını ketçap zannedince...

Tuğba Anlak cinayetinde katilin 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle yargılandığı davada, kan donduran bir gelişme yaşandı. Annesi öldürülen küçük kız mahkeme salonunda dinlenilmek istenince, kız çocuğu yaşadığı dehşeti 'korkuyorum annemin katili burada' diyerek ifade etti. Sevgilisi tarafından öldürülen Anlak'ın kız kardeşi de, küçük kızın cinayet esnasında yaşadıklarını anlattı.

"KORKUYORUM, ANNEMİN KATİLİ BURADA"

İstanbul Arnavuktöy'de geçen yıl 27 Ağustos'ta yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı Murat Uslu tarafından öldürülen Tuğba Anlak'ın kız kardeşi İlknur Gültekin Sabah'tan gül Kireklo konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Uslu'nun 'kasten öldürme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından müebbet ve 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 10 Temmuz'da İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada da ise annesi gözleri önünde öldürülen 6 yaşındaki Almira ikinci büyük travmayı yaşadı.