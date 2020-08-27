Koca şiddetine iki kurban daha

Batman'da yolda yürüyen Ebru Tekin'i (21) aracıyla takip eden boşandığı eşi M.D., cadde ortasında silahını çıkarıp vurdu. Güvenlik kameralarına da yansıyan silahlı saldırı sonrası M.D. kaçtı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi Tekin kurtarılamadı. Polis, M.D.'yi kısa sürede yakaladı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ise Hasan Ataş, iki çocuğunun annesi Ayşe Ataş'ı (22) yolda yürürken tartışınca bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe Ataş hayatını kaybetti. Katil zanlısı Hasan A. polis tarafından yakalandı.