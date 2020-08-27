Koğuş arkadaşı Necip Fazıl’ı anlattı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan emekli mübaşir 84 yaşındaki Hayri Büyükceran, 1970'li yıllarda Necip Fazıl Kısakürek'in Yeşilhisar Cezaevi'nde kaldığı dönemdeki anılarını anlattı. Büyükceran, "Sohbetinden ve bilgilerinden biraz bir şeyler edinelim diye akşamları cezaevine gider, yanında 5-10 dakika oturur hem sohbet yapardık hem de çay içerdik. 'Şeker hastalığı vardı' derdi ve tatlı şeyleri sevmezdi. Meşrubat götürüldüğünde 'Bunları eve götürün çocuklara verin' derdi. Cezaevinde ona özel oda açtık, somya getirdik. Oraya yatakhane gibi bir şey yaptık. Yoksa geldiğinde yanında bir şey yoktu" dedi.