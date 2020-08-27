Köpekler camdan kokuyla izliyor

KÖPEKLERIN hareket halindeki otomobil camlarından başlarını çıkarttıklarında bundan büyük keyif aldığı herkesin malumu. Bunu yapmalarının tek nedeni yüzlerine vuran rüzgardan hoşlanmaları ya da temiz hava almak olmayabilir. Wiconsin Humane Society'den köpek davranışı uzmanı Natalie Zielinski "Köpekler başları arabanın dışında olduğunda, içinde oldukları zamana kıyasla daha fazla koku uyarımı alır.Hayvan davranışı araştırmacısısğ Jennifer Cattet köpeklerin tüm kokuları alabildiklerini belirterek "Bizim televiyon izlememize benziyor" diye konuştu.