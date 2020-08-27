Korkunç kaza! Devrilen traktörün altında kaldı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Gözgörer yönetimindeki 06 GUR 30 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada Gözgörer, devrilen traktörün altında kaldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımı ile traktörün altından çıkarılan Gözgörer'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Çiftçi Gözgörer'nin cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.