‘Merhaba Reis, bana bir bisiklet lazım’

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cem Bartu Özbey (16) kuzeniyle 'Cimer'den bisiklet istersem gönderirler' diyerek iddiaya girdi. Kendisine inanmayan kuzeniyle iddiaya giren Özbey, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) mesaj atarak bisiklet istedi. Özbey'in talebini gören Cumhurbaşkanlığı, konuyu Gebze Belediyesine ileterek gencin isteğinin karşılanmasını talep etti. Özbey'e ulaşan belediye ekipleri, bisikleti evine kadar götürerek kendisine teslim etti. Özbey, "Mektup olarak şöyle yazdım; 'Merhaba reis.' 11. sınıf öğrencisi olduğumu, adımı soyadımı söyledim. Okula gidip gelmek için bisiklete ihtiyacım olduğunu söyledim. Bir hafta sonra kapıma bıraktılar. Bisiklet gelince çok şaşırdım. İlk başta şaka olduğunu zannettim. Ama çok da mutlu oldum" diye konuştu.