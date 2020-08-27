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Haberler Yaşam Haberleri Musa Dinç olayı nedir? Gül ve Düşün isimli çocuk kitabındaki cinsel saldırı sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti

olayı nedir? isimli çocuk kitabındaki cinsel saldırı sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti

Bugün sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında 'in kitabındaki skandal ifadeler yer alıyor. Gül ve Düşün kitabındaki tecavüzün anlatıldığı yazılar herkesin tepkisini çekti. Bunun sonucunda hem sosyal medyada hem de Google üzerinden Musa Dinç kimdir, kaç yaşında aramaları oldukça arttı. İşte çocuk kitabındaki skandal ifadeler hakkındaki gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 27.8.2020 14:09 Son Güncelleme: 27.8.2020 14:15 ABONE OL
Musa Dinç olayı nedir? Gül ve Düşün isimli çocuk kitabındaki cinsel saldırı sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti

Boz ayının bakireliği son buldu, bekaretim gitti, namusum beş paralık oldu! Bu ifadeler Gül ve Dünya isimli kitapta yer alıyor. Kitabın yazarı 'e sosyal medyadan tepki yağıyor. Bütün bu skandal ifadelerin çocuk kitabında yer alması herkesin tepkisini çekti. Kitabın yazarı Musa Dinç, sosyal medya hesabından özür dilese de tepkiler dinmedi. 1960 yılında Diyarbakır'da doğan Musa Dinç'in Gül ve Dünya isimli kitabındaki o yazıların çocuk kitabında nasıl yer aldığı büyük tartışma konusu oldu.

Musa Dinç olayı nedir? Gül ve Düşün isimli çocuk kitabındaki cinsel saldırı sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti

, sosyal medya hesabı üzerinden özür diledi.

Musa Dinç olayı nedir? Gül ve Düşün isimli çocuk kitabındaki cinsel saldırı sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti

SKANDAL KİTABIN YAZARI MUSA DİNÇ KİMDİR VE NERELİ?

Şair, yazar, editör ve sağlık eğitimcisi , 7 Ocak 1960 yılında Diyarbakır'ın Çınar İlçesine bağlı Aşağı Konak Köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamış, bir yıl Diyarbakır Öğretmen Lisesi'nde okumuştur.

1982 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümünü, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi, AÖF İş İdaresi lisans Programını, 1992 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü'nü birincilik ile bitirmiştir.

2000-2008 yılları arasında Diclem Sahaf'ı kurarak yayıncılık ve editörlük hizmetlerinde bulunan Musa Dinç, 2008 yılında yayıncılığı bırakarak, tercihini editörlükten yana kullanmıştır. Aykırı Sanat, Damar, Öğretmen Dünyası dergilerinin Diyarbakır temsilciliklerini yürütmüştür.

Musa Dinç olayı nedir? Gül ve Düşün isimli çocuk kitabındaki cinsel saldırı sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti

Diyarbakır Sanatçılar ve Edebiyatçılar Derneği, Çukurova Yazarlar Derneği ve Türkiye Edebiyatçılar Derneği Yönetim Kurulunda görev alan yazar 2008 yılında Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde Alan değişikliği kursuna katışarak Sağlık-Tıbbi Laboratuvar Bölüm Öğretmeni olmuştur.

Şiir, öykü ve makaleleri çeşitli Gazete ve Dergilerde yayımlanan , 2010-2011 yılları arasında Orhan Kemal Öykü Yarışmasında Seçici Kurul Üyeliği ve 2010 yılında Kaygısız Abdal Öykü Yarışmasında Jüri Üyeliğinde bulunmuştur.

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Musa Dinç olayı nedir? Gül ve Düşün isimli çocuk kitabındaki cinsel saldırı sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti
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