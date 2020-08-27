Musa Dinç olayı nedir? Gül ve Düşün isimli çocuk kitabındaki cinsel saldırı sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti

Boz ayının bakireliği son buldu, bekaretim gitti, namusum beş paralık oldu! Bu ifadeler Gül ve Dünya isimli kitapta yer alıyor. Kitabın yazarı Musa Dinç'e sosyal medyadan tepki yağıyor. Bütün bu skandal ifadelerin çocuk kitabında yer alması herkesin tepkisini çekti. Kitabın yazarı Musa Dinç, sosyal medya hesabından özür dilese de tepkiler dinmedi. 1960 yılında Diyarbakır'da doğan Musa Dinç'in Gül ve Dünya isimli kitabındaki o yazıların çocuk kitabında nasıl yer aldığı büyük tartışma konusu oldu.