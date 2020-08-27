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'nun oğlundan son dakika açıklaması! Nihat Hatipoğlu corona mı oldu, son durumu ne?

’nun sağlık durumu ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Twitter hesabı üzerinden koronavirüs tanısı ile tedavi gördüğünü açıklayan Nihat Hatipoğlu’nun oğlundan da bir açıklama geldi. 'Nihat Hoca yoğun bakımda mı' sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Osman Hatipoğlu yaptığı açıklamada 'Hocamızın durumu çok iyi' dedi ve kısa süre içersinde canlı yayına çıkacağını takipçileriyle paylaştı. İşte Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiler ve 'Hatipoğlu corona mı oldu' sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 27.8.2020 14:38 Son Güncelleme: 27.8.2020 14:39 ABONE OL
Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan son dakika açıklaması! Nihat Hatipoğlu corona mı oldu, son durumu ne?

önceki gün yaptığı açıklamada koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğünü Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı. Son olarak oğlu Osman Hatipoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Nihat Hatipoğlu'nun durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Peki, Nihat Hatipoğlu KOVİD-19 mu oldu ve son durumu ne? İşte, Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu ve oğlunun paylaşımı...

NİHAT HATİPOĞLU: CORONA TANISIYLA TEDAVİ GÖRÜYORUM

"Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun"

Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan son dakika açıklaması! Nihat Hatipoğlu corona mı oldu, son durumu ne?

HOCAMIZIN SAĞLIK DURUMU ÇOK ÇOK İYİ

'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. 'Nihat Hoca yoğun bakımda mı' sorusuna cevap veren Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan son dakika açıklaması! Nihat Hatipoğlu corona mı oldu, son durumu ne?

Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde… Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız.

Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan son dakika açıklaması! Nihat Hatipoğlu corona mı oldu, son durumu ne?

Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada ' yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin.

Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan son dakika açıklaması! Nihat Hatipoğlu corona mı oldu, son durumu ne?

Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık.

Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan son dakika açıklaması! Nihat Hatipoğlu corona mı oldu, son durumu ne?

Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var.

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Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan son dakika açıklaması! Nihat Hatipoğlu corona mı oldu, son durumu ne?
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