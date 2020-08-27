Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan son dakika açıklaması! Nihat Hatipoğlu corona mı oldu, son durumu ne?

Nihat Hatipoğlu önceki gün yaptığı açıklamada koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğünü Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı. Son olarak oğlu Osman Hatipoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Nihat Hatipoğlu'nun durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Peki, Nihat Hatipoğlu KOVİD-19 mu oldu ve son durumu ne? İşte, Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu ve oğlunun paylaşımı...
NİHAT HATİPOĞLU: CORONA TANISIYLA TEDAVİ GÖRÜYORUM
"Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun"
HOCAMIZIN SAĞLIK DURUMU ÇOK ÇOK İYİ
Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. 'Nihat Hoca yoğun bakımda mı' sorusuna cevap veren Osman Hatipoğlu şunları söyledi:
Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde… Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız.
Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin.
Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık.