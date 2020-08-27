Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan son dakika haberi! Nihat Hatipoğlu corona mı oldu, son durumu ne?

Nihat Hatipoğlu önceki gün yaptığı açıklamada koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğünü Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı. Son olarak oğlu Osman Hatipoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Nihat Hatipoğlu'nun durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Peki, Nihat Hatipoğlu KOVİD-19 mu oldu ve son durumu ne? İşte, Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu ve oğlunun paylaşımı...

NİHAT HATİPOĞLU: CORONA TANISIYLA TEDAVİ GÖRÜYORUM

"Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun"