PKK ve FETÖ'ye kucak açan Almanya'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GÜNDEM OLDU

Yeni Şafak'ın haberine göre; İkinci video da ise Türkiye'de de uzun zamandır gündemde olan İstanbul Sözleşmesi üzerinden algı yürütülmüş. Kadına karşı şiddet isimli başlıklı videoda da İstanbul Sözleşmesinin iptal edilerek evlerinde şiddete uğrayan kadınların korumasız olduğu, küçük kızların zorla yaşlı adamlarla evlendirilmesini koruyan düzenlemeye Türkiye'de karşı çıkıldığı gibi genç beyinler üzerinde algı operasyonu yapıldı.