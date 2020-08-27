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ve 'ye kucak açan 'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı

’da düşmanlığı her geçen gün farklı boyutlara taşınıyor. ve ’cü hainlere ev sahipliği yapan Almanlar, teröristlerin argümanlarıyla Türkiye’yi hedef alıyor. Alman devlet kanalı ’ye bağlı çocuk kanalı olan “ZDF logo!”da Türkiye aleyhine propaganda yapılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 06:39 Son Güncelleme: 27.8.2020 06:55 ABONE OL
PKK ve FETÖ'ye kucak açan Almanya'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı

Her fırsatta 'yi hedef alan Alman basını bu sefer de çocuklar üzerinden karalama kapanyası yürütüyor. Alman devlet kanalı 'ye bağlı çocuk kanalı olan "ZDF logo!" Türkiye aleyhinde FETÖkaynaklı bilgilerle animasyonlar hazırlandı. Küçük yaşta ırkçı olarak işlenen çocuklara Türkiye'de sözde basın özgürlüğü olmadığı, İstanbul sözleşmesi kaldırılarak kadınlara şiddet uygulandığı iddia edildi.

PKK ve FETÖ'ye kucak açan Almanya'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı

FETÖ ARGÜMANLARINI KULLANIYORLAR

aleyhinde hazırlanan iki videodan birisinde hemen hemen her dönem Alman basınında gündeme gelen basın özgürlüğü saldırganlığı yer alıyor. Türkiye'de gazetecilerle nasıl başa çıkılıyor?, "Türkiye'de basın özgürlüğü ayaklar altına alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde çıkan açıklamalar doğrultusunda bazı yayın organlarını ya da gazetecileri kısıtlama peşinde.

PKK ve FETÖ'ye kucak açan Almanya'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı

Gazeteciler hapse atılıyor. Hapse atılma gerekçeleri yasaklanmış örgütler adına propaganda yapmalarıyla suçlanıyorlar. Çoğu kişi de bunun yalan olduğunu söylüyor." gerçekleri yansıtmayan içerikler yer alıyor.

PKK ve FETÖ'ye kucak açan Almanya'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GÜNDEM OLDU

Yeni Şafak'ın haberine göre; İkinci video da ise 'de de uzun zamandır gündemde olan İstanbul Sözleşmesi üzerinden algı yürütülmüş. Kadına karşı şiddet isimli başlıklı videoda da İstanbul Sözleşmesinin iptal edilerek evlerinde şiddete uğrayan kadınların korumasız olduğu, küçük kızların zorla yaşlı adamlarla evlendirilmesini koruyan düzenlemeye Türkiye'de karşı çıkıldığı gibi genç beyinler üzerinde algı operasyonu yapıldı.

PKK ve FETÖ'ye kucak açan Almanya'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı

BU İLK DEĞİL

Daha önce de 'da çekilen "Erdoğan'ın Hizmetinde" isimli belgesel, 'de yayınlanan Zoom haber programında gündeme getirilmişti. Belgeselde 'nin Almanya'da yürüttüğü sözde istihbarat faaliyetlerine dikkat çekildi. Almanya'da MİT'e çalışan 8 bin kişinin bulunduğunu iddia eden ZDF televizyonu, bu faaliyetlerin yürütülmesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı 900 caminin önemli bir rol oynadığı iftirasını attı.

PKK ve FETÖ'ye kucak açan Almanya'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı

'ye yönelik düzenlenen iftira programında 'nın sözcüsü milletvekili Sevim Dağdelen, 'cü bir aile, FETÖ'cü Hayko Bağdat, sözde bir gizli servis uzmanı, HDP'li Turgut Öker, sözde eski bir MİT muhbiri ve PKK'lı bir temizlik görevlisi söz aldı. Bu kişiler, Türk imamların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalif olan kişileri doğruda konsolosluk ve büyükelçiliklere aktardığı yalanının da savurmaktan çekinmedi.

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PKK ve FETÖ'ye kucak açan Almanya'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı
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