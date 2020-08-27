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Resimli mesajları ve sözleri 2020: En güzel, kısa, uzun ve anlamlı Cuma mesajlarıyla

İslam alemi bir gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşarken sevdiklerine göndermek istedikleri ve sözleri araştırmasını yapıyor. Müslümanların özel günlerinden biri olan bugünde yine camilerde ibadetler yapılacak, dualar okunup, namazlar kılınacak. Namazdan önce veya sonra yakınlarına en güzel, resimli, yeni mesajı atmak isteyenler ise doğru adresteler. Sizler için derlediğimiz haberimizde en güzel görsellerle birlikte anlamlı, yeni, kısa, öz ve

Giriş Tarihi: 28.8.2020 00:29 ABONE OL
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, kısa, uzun ve anlamlı Cuma mesajlarıyla hayırlı Cumalar…

Mübarek günlerden biri olan günü bereketiyle geldi. Bol bol dualar, namazlar ve dualar edilen mübarek günde en güzel ve resimli araştırılmaya başlandı. Sevdiklerine bu mutlu günde hayırlı atarak onlarla olan bağlarını kuvvetlendirebilir. Haberimizde, çeşitli görsellerle seçeceğiniz mesajı Whatsapp, Facebook, SMS yoluyla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte sizler için özel olarak derlediğimiz 28 Ağustos en güzel ve

EN GÜZEL VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Haberimizde, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ve mesajları seçenekleri sizlerle...

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, kısa, uzun ve anlamlı Cuma mesajlarıyla hayırlı Cumalar…

RESİMLİ CUMA MESAJLARIYLA SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN…

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... ...

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Ya Rabbim; bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

De ki rabbim bağışla merhamet et. çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın...

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, kısa, uzun ve anlamlı Cuma mesajlarıyla hayırlı Cumalar…

Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun, Allah dualarımızı kabul, günümüzü mübarek eylesin. .

Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, kısa, uzun ve anlamlı Cuma mesajlarıyla hayırlı Cumalar…

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, kısa, uzun ve anlamlı Cuma mesajlarıyla hayırlı Cumalar…

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun.

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, kısa, uzun ve anlamlı Cuma mesajlarıyla hayırlı Cumalar…
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