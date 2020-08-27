Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, kısa, uzun ve anlamlı Cuma mesajlarıyla hayırlı Cumalar…

RESİMLİ CUMA MESAJLARIYLA SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN…

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

De ki rabbim bağışla merhamet et. çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın...