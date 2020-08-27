Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, kısa, uzun ve anlamlı Cuma mesajlarıyla hayırlı Cumalar…

Mübarek günlerden biri olan Cuma günü bereketiyle geldi. Bol bol dualar, namazlar ve dualar edilen mübarek günde en güzel ve resimli Cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Sevdiklerine bu mutlu günde hayırlı Cuma mesajı atarak onlarla olan bağlarını kuvvetlendirebilir. Haberimizde, çeşitli görsellerle seçeceğiniz mesajı Whatsapp, Facebook, SMS yoluyla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte sizler için özel olarak derlediğimiz 28 Ağustos en güzel ve resimli Cuma mesajları…
Haberimizde, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ve resimli Cuma mesajları seçenekleri sizlerle...
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…
De ki rabbim bağışla merhamet et. çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın...
Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun, Allah dualarımızı kabul, Cuma günümüzü mübarek eylesin. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar…
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…